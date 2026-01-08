B1 Inregistrari!
Află cât costă și cum se calculează impozitul pe locuință în Madrid, Paris sau Berlin, comparativ cu București

Ana Maria
08 ian. 2026, 12:37
Află cât costă și cum se calculează impozitul pe locuință în Madrid, Paris sau Berlin, comparativ cu București
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce impozitele pe locuințe sunt mai ridicate în alte țări europene
  2. Cum funcționează sistemul de impozitare în Franța și cum se calculează impozitul pe locuință
  3. Cum se aplică impozitul pe proprietate în Spania
  4. Cum se calculează impozitul pe locuință în Germania și ce sistem utilizează

Cum se calculează impozitul pe locuință în străinătate? Discuțiile aprinse despre creșterea taxelor locale din România au adus în prim-plan o comparație interesantă între impozitele pe proprietăți din București și cele aplicate în marile orașe europene. Chiar și după recentele majorări făcute de administrația locală, nivelul taxelor pe locuințe din Capitală rămâne printre cele mai scăzute dacă îl comparăm cu orașe precum Paris, Madrid, Barcelona sau Berlin.

De ce impozitele pe locuințe sunt mai ridicate în alte țări europene

În țările vest-europene, taxele pe proprietăți joacă un rol esențial în finanțarea bugetelor locale. Aceste impozite sunt calculate prin formule complexe, care iau în considerare valoarea de piață a locuinței, suprafața, zona în care este situată și alți coeficienți specifici. Aceasta înseamnă că suma anuală pe care o plătesc proprietarii este semnificativ mai mare decât în România, potrivit Cancan.

Cum funcționează sistemul de impozitare în Franța și cum se calculează impozitul pe locuință

Sistemul francez se bazează pe așa-numita „valoare locativă cadastrală”, adică chiria estimată anual pe care o poate aduce un imobil. În Paris, această valoare este ridicată, mai ales în cartierele centrale sau în arondismentele cu prețuri mari. Astfel, proprietarii unui apartament de dimensiuni medii, de aproximativ 80 de metri pătrați, au de plătit un impozit anual de ordinul miilor de euro. Chiar și în cartierele considerate obișnuite, sumele depășesc frecvent 1.500 de euro pe an, iar în zonele exclusiviste pot crește și mai mult.

Cum se aplică impozitul pe proprietate în Spania

În Spania, taxa este stabilită pe baza valorii cadastrale, care este în mod normal mai mică decât prețul real al locuinței. De exemplu, în orașele mari precum Madrid sau Barcelona, un apartament de 70 de metri pătrați poate avea o valoare de piață de peste 180.000 de euro, însă impozitul anual se situează în jurul a câteva sute de euro. Cu toate acestea, aceste sume sunt în continuare mai mari decât cele din București pentru locuințe similare.

Cum se calculează impozitul pe locuință în Germania și ce sistem utilizează

Germania folosește un sistem cunoscut sub numele de „Grundsteuer”, care combină o valoare fiscală stabilită de autorități cu o cotă de bază și un coeficient decis local.

În capitala Germaniei, Berlin, acest coeficient este unul ridicat. Astfel că impozitul anual crește considerabil pentru locuințele rezidențiale. Spre exemplu, cei care dețin un apartament standard de aproximativ 80 de metri pătrați pot plăti anual sume cuprinse, în medie, între 400 și 700 de euro, în funcție de zona orașului și de evaluarea fiscală a imobilului.

