Lovitură de teatru în cazul furtului tezaurului dacic din Olanda. Trei dintre suspecți nu vor fi urmăriți penal

George Lupu
06 sept. 2025, 16:36
Sursa foto: captura video B1TV

Trei dintre cei patru co-inculpați în dosarul furtului tezaurului dacic nu vor fi urmăriți penal în ancheta privind incidentele de la Muzeul Drents din Assen. Procurorii consideră că rolul lor a fost prea minor.

Cuprins

  • Ce s-a schimbat în dosarul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents
  • Un co-inculpat urmărit penal
  • Cine sunt suspecții

Ce s-a schimbat în dosarul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents

Deși cei trei i-au ajutat pe principalii suspecți, Serviciul Public de Procuratură (OM) consideră că nu se poate dovedi că aceștia știau că furtul urma să aibă loc.

Trei bărbați din Heerhugowaard se află în prezent în arest preventiv. Acești trei suspecți principali – Douglas Chesley W., Bernhard Z. și Jan B. din Heerhugowaard – sunt suspectați, printre altele, de furtul coifului de aur și a trei brățări dacice în noaptea de 24 spre 25 ianuarie. Obiectele furate făceau parte din expoziția „Dacia – Imperiul Aurului și Argintului”.

Furturile de la Muzeul Drents au fost precedate de o explozie puternică. Potrivit procurorului, a fost folosită o bombă pirotehnică extrem de puternică, scrie presa olandeză.

Un co-inculpat urmărit penal

Un bărbat în vârstă de 26 de ani este singurul co-inculpat care va fi urmărit penal. El este suspectat de furtul plăcuțelor de înmatriculare, dar Serviciul Public de Procuratură nu poate stabili dacă acesta era conștient de furt. El va fi citat pentru o audiere cu ușile închise.

Cine sunt suspecții

Serviciul de Procuratură a anunțat în timpul audierii că ancheta privind furtul comorilor de artă a fost finalizată. Aceasta este o chestiune separată pentru Serviciul de Procuratură față de ancheta privind cele patru obiecte de aur furate din muzeu. Acestea nu au fost încă găsite, iar căutarea operelor de artă continuă.

În noaptea de 24 spre 25 ianuarie, trei brățări de aur și coiful de aur de la Coțofenești au fost furate de la Muzeul Drents din Assen. Coiful de aur era piesa centrală absolută a unei expoziții despre Dacia și una dintre cele mai importante comori de artă ale României.

Comorile sunt asigurate pentru 5,7 milioane de euro. Dacă obiectele nu sunt recuperate, statul olandez va trebui să despăgubească statul român, scrie rtvdrenthe.

Dintre cei trei suspecți, W. și Jan B. au fost audiați în instanță. Z. nu a fost prezent. Toți cei trei suspecți sunt din Heerhugowaard. Serviciul Public de Parchet este convins că aceștia se aflau în muzeu în timpul furtului.

Aceasta a fost prima apariție a lui B. în instanță. La fel ca ceilalți doi suspecți, este suspectat de provocarea unei explozii, deteriorarea muzeului și furtul coifului de aur și al brățărilor. A fost frapant faptul că Chesley W. l-a atacat pe co-inculpatul Jan B. în timpul audierii. „Îmi este greu să stau lângă el, chiar trebuie să mă abțin. Aș vrea să-i dau câteva palme.” Când judecătorul l-a întrebat pe B. dacă se simte amenințat de asta, a spus că nu vrea să răspundă.

