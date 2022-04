Ce sunt rachetele Neptun care ar fi lovit nava amiral a flotei ruse de la Marea Neagră și cum s-ar fi putut desfășura atacul (FOTO, VIDEO)

Rachetele anti-navă Neptun, cu care autoritățile ucrainene susțin că nava amiral a flotei ruse de la Marea Neagră, au fost dezvoltate în Ucraina, erau noi și, teoretic, încă nu erau operaționale, potrivit .

Ucraina a pierdut în 2014, odată cu invazia inițială a Federației Ruse și cu anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea, ceea ce a determinat Kievul să înceapă să dezvolte propria sa armă anti-navă care să poată fi lansată cu un sistem mobil de pe coastă.

Așa a luat naștere sistemul RK-260 MT Neptun, cu o rachetă cu motor turbojet care a fost dezvoltată de biroul de design „Luch” din capitala ucraineană.

RK-360 MT Neptun a fost realizat în timp record în termeni de cercetare și dezvoltare militară, având totuși la bază o tehnologie de origine sovietică (Kh-35U). În orice caz, racheta a fost dezvoltată și construită integral în Ucraina, fiind folosită preponderent industria națională de armament.

Racheta împrumută booster-ul de lansare de la sistemul S-125 și este utilizează cu un motor turbojet MS-400, având următoarele specificații tehnice:

