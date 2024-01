„Ceasului Apocalipsei” rămâne și în acest an setat la 90 de secunde de miezul nopţii

Membrii organizaţiei The Bulletin Of The Atomic Scientists au transmis marți, 23 ianuarie, că au păstrat setarea ceasului simbolic al sfârşitului lumii la 90 de secunde de miezul nopţii, .

Potrivit acestora, ameninţarea războiului nuclear se menţine aproape, având în vedere războiului din Ucraina, dar și războiul din Fâşia Gaza, la care se adaugă problema încălzirii globale, informează .

Ceasul apocalipsei marchează încă 90 de secunde

Ceasul este setat pe baza riscurilor „existențiale” pentru Pământ și omenire: amenințarea nucleară, schimbările climatice și tehnologiile disruptive, cum ar fi și noile biotehnologii.

„Zonele fierbinți de conflict din întreaga lume poartă amenințarea escaladării nucleare, schimbările climatice provoacă deja moarte și distrugere, iar tehnologiile disruptive precum IA și cercetarea biologică avansează mai rapid decât măsurile de siguranță”, a susținut Rachel Bronson, președinta și CEO-ul organizației.

De asemenea, aceasta a mai precizat că menținerea aceleiași valori ca și anul precedent „nu este o indicație că lumea este stabilă.”

Organizația nonprofit cu sediul în Chicago a creat ceasul în 1947 pentru a avertiza publicul cu privire la cât de aproape este omenirea de distrugerea lumii.

„Un sfârșit durabil al războiului Rusiei în Ucraina pare îndepărtat, iar utilizarea armelor nucleare de către Rusia în acel conflict rămâne o posibilitate serioasă. În ultimul an, Rusia a trimis numeroase semnale îngrijorătoare cu privire la ”, a spus Rachel Bronson.

Situaţia din Fâşia Gaza este, de asemenea, îngrijorătoare

„Ca stat nuclear, acţiunile Israelului sunt în mod clar relevante pentru discuţia cu privire la Ceasul Apocalipsei.

Posibilitatea escaladării conflictului în întreaga regiune ne îngrijorează în special, putând rezulta un război convenţional de mare amploare ce ar putea atrage implicarea mai multor puteri nucleare sau care sunt aproape de a deveni puteri nucleare”, a mai declarat Bronson.