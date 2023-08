„Cel mai bătrân om din lume” a murit la 127 de ani: „Întotdeauna i-a plăcut să bea un păhărel”

Un brazilian care se presupune că este cel mai bătrân om în viață din lume a murit la vârsta de 127 de ani, la locuința sa din Pedra Bonita, din statul Minas Gerais.

Jose Paulino Gomes ar fi împlinit de 128 de ani peste o săptămână

Familia sa a declarat că Gomes a murit cel mai probabil din cauza vârstei sale înaintate. El a fost înmormântat sâmbătă la cimitirul Corrego dos Fialhos din Pedra Bonita.

Potrivit certificatului său de căsătorie din 1917 de la biroul de înregistrare din Pedra Bonita, Gomes s-a născut la 4 august 1895, ceea ce îl face un supraviețuitor al ambelor războaie mondiale și a trei pandemii globale.

Willyan Jose Rodrigues de Souza, un consilier juridic al registrului civil, a confirmat pentru o publicație locală că vârsta lui Gomes este corectă, menționând că acesta s-a născut înainte de 1900.

Cu toate acestea, familia sa nu este pe deplin sigură de vârsta sa, citând mai multe cazuri locale de documente incorecte.

„Există o doamnă în apropiere care are 98 de ani. Ea spune că l-a cunoscut când era doar un băiat. Atunci am devenit curioși să îi confirmăm vârsta și am căutat la biroul de înregistrare pentru a afla ce este corect”, a declarat nepoata lui Gomes, Eliane Ferreira, pentru presa locală.

„Cu siguranță avea peste 100 de ani, cel puțin 110 ani. Acum trebuie să știm cum va fi înregistrat pe certificatul de deces”.

Guinness World Records susține că María Branyas Morera, în vârstă de 116 ani, din Spania, este cea mai bătrână persoană în viață din lume

Nu este clar dacă actele sale vor fi examinate și verificate de Guinness World Records, care susține că María Branyas Morera, în vârstă de 116 ani, din Spania, este cea mai bătrână persoană în viață din lume. Ea s-a născut la 4 martie 1907.

Juan Vicente Perez Mora din Venezuela, în vârstă de 114 ani, a fost verificat de Guinness ca fiind cel mai bătrân bărbat în viață din lume.

Gomes a lucrat ca dresor de animale, potrivit familiei sale, care a spus că a călărit cai până acum patru ani.

„Era un om foarte simplu, foarte modest. Unicitatea lui era că nu-i plăcea nimic industrializat, ci doar lucruri de la țară, naturale. A crescut găini, porci… Mâncarea lui era toată de aici, trebuia să fie cultivată sau crescută aici. Și întotdeauna îi plăcea să bea un păhărel”, a spus Ferreira.

Văduv, Gomes lasă în urmă șapte copii, 25 de nepoți, 42 de strănepoți și 11 stră-strănepoți.