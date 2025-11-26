B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Cel mai lung zbor direct din lume va fi lansat săptămâna viitoare. Cât va dura și ce mari orașe leagă

Cel mai lung zbor direct din lume va fi lansat săptămâna viitoare. Cât va dura și ce mari orașe leagă

Iulia Petcu
26 nov. 2025, 20:17
Cel mai lung zbor direct din lume va fi lansat săptămâna viitoare. Cât va dura și ce mari orașe leagă
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cât de lungă este noua rută și cum va funcționa
  2. De ce este nevoie de o escală și ce aduce nou acest traseu
  3. Cum afectează această rută competiția aeriană internațională

China Eastern Airlines pregătește una dintre cele mai ambițioase rute aeriene din ultimii ani, o legătură directă între Asia și America de Sud, care promite să devină cel mai lung zbor de acest fel operat în prezent. Decizia companiei vine într-un context în care transportul aerian de lungă distanță se reinventează, iar competiția pentru rute extreme se intensifică.

Cât de lungă este noua rută și cum va funcționa

Compania aeriană chineză China Eastern a anunțat, potrivit agenției DPA, că din 4 decembrie va începe operarea unei rute directe între Shanghai și Buenos Aires, capitala Argentinei. Vor exista două zboruri pe săptămână, aprobate oficial de guvernul argentinian. Cele două orașe se află în puncte aproape diametral opuse ale globului, ceea ce transformă itinerariul într-o provocare logistică rar întâlnită.

China Eastern estimează că distanța de aproximativ 20.000 de kilometri va necesita 25,5 ore pentru zborul spre Buenos Aires și 29 de ore pentru cel de întoarcere. Deși ruta este catalogată drept „directă”, nu va fi și neîntreruptă. Aeronava Boeing 777-300ER va avea o escală tehnică în Auckland, Noua Zeelandă, unde va fi realimentată și va avea loc schimbul echipajului, relatează Agerpres. Pasagerii vor putea coborî pentru scurt timp în timpul pauzei de două ore, conform informațiilor publicate de revista Aero.

De ce este nevoie de o escală și ce aduce nou acest traseu

Zborul nu poate fi efectuat non-stop din motive tehnice, însă China Eastern precizează că această rută reprezintă un progres în conectivitatea dintre Asia și America de Sud. Itinerariul apropie avionul de zona Antarcticii, iar compania susține că această poziționare poate economisi până la patru ore de zbor pe distanța totală.

„Zborul Shanghai/Pudong-Auckland-Buenos Aires este un element important în dezvoltarea unui Nou Drum al Mătăsii între Asia și America de Sud,” a transmis China Eastern în comunicatul citat de Aero. Compania plănuiește să pună la dispoziție aproximativ 65.000 de locuri anual pe această rută, un număr ușor mai mare decât traficul total dintre China și Argentina în 2024.

Cum afectează această rută competiția aeriană internațională

Introducerea conexiunii Shanghai–Buenos Aires creează presiune pe operatorii care gestionează în prezent legături între cele două regiuni. DPA notează că Lufthansa operează deja un zbor cu escală între Shanghai și capitalele sud-americane, prin hub-ul său din Frankfurt. O rută directă, chiar și cu oprire tehnică, reprezintă o alternativă mult mai scurtă pentru pasageri.

În prezent, Air China menține un traseu de lungă distanță către America de Sud, cu un zbor între Beijing și São Paulo, care include o oprire pentru realimentare la Madrid, folosind aeronave Boeing 787-9. Noua rută China Eastern marchează însă un pas suplimentar, deoarece leagă două orașe aflate la extremități opuse ale planetei, cu un timp de zbor total ce depășește cu mult cele mai multe itinerarii comerciale actuale.

