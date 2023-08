Cel puțin 10 persoane ucise într-o explozie în zona silozurilor de cereale de lângă un port din Turcia (VIDEO)

Cel puțin 10 persoane au fost rănite, luni, într-o explozie care a zguduit silozurile de cereale din apropiere de Derince, port aflat în vestul Turciei, iar autoritățile au deschis o anchetă, a anunțat guvernatorul Seddar Yavuz, potrivit .

Explozia s-a produs în jurul orei 14:40, în apropierea silozurilor de la Turkish Grain Board, a precizat Yavuz.

„Evaluările inițiale arată că o explozie a avut loc din cauza comprimării prafului de grâu în timpul transferului de pe o navă în siloz”, susține guvernatorul.

🚨🚨🚨

Another angle of the explosion of the grain warehouse at the Derince Port in Kocaeli, Turkey.

🔊

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv)