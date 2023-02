Cel puțin trei persoane ucise într-un atac armat la Universitatea de Stat din Michigan, SUA (FOTO, VIDEO)

Cel puțin trei persoane și alte câteva au fost rănite într-un atac armat la Universitatea de Stat din Michigan (MSU), spune poliția din campus. Suspectul a murit, în ceea ce pare a fi o sinucidere, potrivit .

Poliția de la MSU a anunțat luni că au avut loc focuri de armă în două locații – lângă o clădire academică intitulată Berkey Hall și la un centru sportiv cunoscut sub numele de IM East.

După peste patru ore de percheziții, poliția MSU a anunțat că suspectul a fost găsit decedat.

Oamenii legii au cerut publicului informații suplimentare și au precizat că, deocamdată, motivul atacului este neclar.

Anterior, ei prezentaseră o imagine cu suspectul, pe care l-au descris drept un bărbat scund care poartă o mască.

🚨 : Michigan State University mass shooter has been identified as a 43-year-old male with no known connection to the college, police say

Police say “We have no idea why he came to campus to do this.”

