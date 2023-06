Cele mai bizare locuri în care Donald Trump lăsa documente secrete despre siguranța SUA

Apar noi detalii din ancheta care îl vizează pe Donald Trump. Fostul președinte american este acuzat că a gestionat în mod neglijent și a reținut cu bună știință documente top secrete, care ar fi putut pune siguranța SUA în pericol.

Potrivit , Trump ținea în baia din locuința proprie documente secrete despre programele nucleare, despre capacitățile de apărare ale SUA și ale altor țări, provenite de la Pentagon, CIA sau Agenția Națională de Securitate.

Alte locațiile nesigure în care Trump ar fi păstrat materiale importante includ scena dintr-o sală de bal, o cabină de duș și o cameră de depozitare care era accesibilă de pe terasa piscinei printr-o ușă care era adesea lăsată deschisă. Conform rechizitoriului, la un moment dat, asistenta personală a lui Trump „a găsit câteva cutii răsturnate și conținutul lor vărsat pe podeaua camerei de depozitare, inclusiv un document marcat ‘SECRET//REL TO USA, FVEY’.

Special Counsel Jack Smith’s indictment against former President Trump includes photos of documents boxes stored in various places at Mar-a-Lago.

