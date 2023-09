Cercetătorii au descoperit în China o nouă specie de pangolin

Cercetătorii chinezi au descoperit o nouă specie de pangolin, în urma unei analize a solzilor mamiferului.

Oamenii de știință credeau că există doar patru varietăți asiatice și patru africane ale mamiferului nocturn, victima traficului mondial, dar un nou studiu publicat în revista ştiinţifică Proceedings of the National Academy of Sciences arată noua specie descoperită de cercetători, conform

Analiza începută în 2012-2013 a ajuns la o concluzie

Analiza este începută încă din 2012- 2013, de când s-au confiscate solzi din Hong Kong, dar solzii erau prea puțini pentru ca cercetătorii să poată trage o concluzie. Apoi, în 2015 și 2019 au mai confiscate solzi din Yunnan, din China și au descoperit altă specie de pangolin decât cele de până acum.

Manis mysteria, pangolinul denumit de cercetători, provine din ramura asiatică Manis. Solzii acestui mamifer sunt căutați pentru că ajută în . Mai mult, mamiferul este bun și pentru consum, carnea sa fiind foarte apreciată.

Pangolinul și legătura sa cu virusul Covid-19

Comerțul international al pangolinilor a fost interzis din 2016. Mamiferul a intrat în atenția lumii în timpul pandemiei, pentru că cercetătorii credeau că el este „veriga lipsă” între lilieci și om privind transmiterea Covid-19.

Anul trecut a fost descoperită în din Europa și este numită „Smutsia olteniensis”.