China a clonat cu succes trei vaci Holstein Friesian / Care sunt motivele pentru care oamenii de știință au recurs la acest lucru

China a reușit să cloneze pentru prima dată cu succes „super vaci” pentru a combate dependența acesteia de vacile de lapte importate.

Oamenii de știință din regiunea autonomă Ningxia Hui din China au clonat recent trei vaci Holstein Friesian.

Potrivit presei străine, China trebuie să importe 70% din populația sa de vaci de lapte de peste mări. Clonarea animalelor are ca scop aducerea unui acces mai mare la produsele lactate în națiune și de a reduce dependența țării.

Oamenii de știință au clonat vacile cu țesut de la o Holstein Friesian, cunoscută sub numele de „super vacă”. Aceasta are o producție foarte mare de lapte, creată printr-un proces selectiv de reproducere. Holstein-urile sunt cunoscute pentru producția lor de lapte, „super vacile” producând până la 36.000 de litri de lapte pe an, potrivit .

Potrivit AgriPulse, în 2021, importurile de produse lactate ale Chinei din America au crescut cu 75%.

Succesul oamenilor de știință le oferă încredere acestora, iar pe viitor vor să construiască o turmă de peste 10.000 de „super vaci”. Liderul proiectului, Jin Yaping, a numit proiectul „o fundație solidă pentru a aborda dependența Chinei de vacile de lapte de peste mări”.