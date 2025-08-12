Prima antilopă robot ar putea păcăli până și simțurile celor mai feroce prădători. China a adus la viață un astfel de dispozitiv al cărui rol va fi să supravegheze speciile pe care le dispariție. Invenția face parte dintr-un program iniţiat de Beijing, care a reușit să se extindă până în cele mai izolate regiuni ale Chinei, conform Reuters.

Ce aspecte ale vieții antilopelor sunt monitorizate de robot

Ochii asemănători cu cei ai antilopelor și blana groasă fac ca acest robot să imite perfect aspectul animalelor reale. În comparație cu acestea, antilopa creată din China funcționează cu ajutorul standardului 5G şi inteligenţei artificială (AI), care permit monitorizarea în timp real a migraţiei, comportamentului de reproducere şi disponibilităţii hranei pentru specii endemice tibetane ce sunt ameninţate cu dispariţia.

Robotul este rezultatul eforturilor Academiei de Ştiinţe din China şi a companiei DEEP Robotics din Hangzhou. Este cunoscut faptul că țara asiatică pune foarte mult accent pe industria sa roboticp, astfel că investește zeci de miliarde de dolari în subvenţii, ba chiar a şi găzduit World Robot Conference 2025, care s-a încheiat marţi, relatează Agerpres, citat de .

Cum a fost dezvoltarea Tibetului influențată de tehnologia 5G

Standardul 5G a ajuns în în 2019, conform documentelor guvernamentale chineze, iar în doar trei ani, în regiunea de sud-vest s-au înregistrat până la 1 milion de utilizatori. Odată cu finalizarea unei staţii de bază 5G în oraşul Gogmo la sfârşitul anului 2023, fiecare district din Tibet a fost acoperit, a relatat presa de stat.

Dincolo de susținerea transmisiunii live a imaginilor și urmărirea datelor despre speciile rare de antilope, infrastructura 5G din Tibet stă la baza unei game tot mai diversificate și ample de AI: drone mici care pot opera în zone impenetrabile , consultaţii de telemedicină şi tehnologii inteligente de păstorire a iacilor, potrivit rapoartelor presei de stat chineze.