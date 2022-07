China amenință cu măsuri radicale dacă Nancy Pelosi viziteză Taiwanul

China ar putea declanșa un răspuns militar dacă președinta Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, vizitează în Taiwan. Amenințarea ar fost primită de către administrația Biden, potrivit Financial Times, citează

Relatarea Financial Times citează șase persoane familiare cu avertismentele chineze, care au declarat că mesajele sunt semnificativ mai puternice decât amenințările pe care le făcea Beijingul în trecut, când avea nemulțumiri legate de acțiunile sau politica SUA față de Taiwan, insulă revendicată de China.

Consiliul Național de Securitate de la Casa Albă și Departamentul de Stat au refuzat să confirme sau să comenteze. Ministerul chinez de Externe a declarat că o vizită a în Taiwan a președintei Camerei Reprezentanților ar submina serios suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei, iar Statele Unite vor suporta consecințele.

Președinta Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, Nancy Pelosi, intenționează să efectueze luna viitoare o vizită în Taiwan, pe fondul tensiunilor cu China. Ea a vrut să facă această vizită în aprilie, fapt care a stârnit proteste vehemente din partea Chinei, dar a trebuit s-o anuleze, după ce s-a îmbolnăvit de Covid.

China pune presiune militară și politică asupra guvernului taiwanez, ales democratic, să accepte suveranitatea Chinei.

Speaker of the US House of Representatives, Nancy Pelosi might visit Taiwan next month. Ahead of the proposed visit, China has threatened that a visit will invite „strong measures”. brings you the report.

For more videos, visit:

— WION (@WIONews)