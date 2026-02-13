China își reafirmă disponibilitatea de a sprijini Ucraina cu un nou ajutor umanitar, într-un context diplomatic sensibil, marcat de continuarea războiului și de presiuni internaționale crescute. Anunțul a fost făcut în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, unde au avut loc discuții directe la nivel înalt.

Ce mesaj a transmis China Ucrainei la Munchen

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis omologului său ucrainean, Andrii Sîbiga, că Beijingul dorește menținerea relațiilor bilaterale pe o direcție stabilă. „Relaţiile Chinei cu Ucraina trebuie să rămână pe drumul cel bun”, a declarat oficialul chinez. Totodată, acesta a precizat că „ este pregătită să ofere un nou ajutor Ucrainei”, potrivit unui comunicat difuzat de televiziunea de stat CCTV, relatează Digi24.

Potrivit informațiilor transmise de publicația , ajutorul vizează inclusiv sectorul energetic, grav afectat de atacurile repetate ale Rusiei. Andrii Sîbiga a anunțat că Beijingul va furniza „asistență umanitară energetică” pentru Ucraina, după distrugerea unor infrastructuri esențiale. „Am discutat eforturile pentru pace și rolul important al Chinei în facilitarea încheierii războiului”, a declarat ministrul ucrainean. „L-am informat, de asemenea, pe Wang despre situația din teren, inclusiv atacurile rusești care au avariat facilități legate de companii chineze”.

Cum se poziționează China în raport cu Rusia

Discuțiile au avut loc pe fondul relațiilor strânse dintre Beijing și Moscova, relații care ridică semne de întrebare în capitalele occidentale. Deși China susține că adoptă o poziție neutră, aceasta nu a condamnat invazia rusă. Kievul și guvernele occidentale au acuzat Beijingul că oferă sprijin economic Rusiei, inclusiv prin livrări de componente cu potențial militar.

Ce urmează pe frontul diplomatic

În acest context, următoarea rundă de negocieri între Rusia, și Statele Unite este programată să aibă loc la Geneva, marți și miercuri, potrivit anunțurilor oficiale. Sîbiga a subliniat interesul Kievului pentru dialog la nivel înalt cu Beijingul, menționând posibilitatea unei întâlniri între președintele Volodimir Zelenski și liderul chinez Xi Jinping, cei doi miniștri schimbând invitații oficiale.