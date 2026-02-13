Șefii de la ANAF se ceartă cu firmele de curierat. Le reproșează că nu au strâns destui bani din taxele pe coletele din China (VIDEO)

Întâlnire cu scântei între șefii ANAF și companiile de curierat. Fiscul le reproșează reprezentanților companiilor de curierat că nu aduc destui bani la bugetul statului. Cearta se referă la taxa pe colete din afara UE.

ANAF vrea ca firmele de curierat să aducă mai mulți bani

Conducerea ANAF a chemat la discuții companiile de curierat pe tema taxei pe care acestea trebuie să o colecteze la coletele provenind din afara UE, primite de clienți din România. Fiscul le-a avertizat că sumele pe care le-au colectat până acum sunt mici și statul nu e mulțumit.

Așa că ANAF amenință cu controale.

Potrivit celor de la , după data de 25 februarie, termenul limită pentru depunerea declarațiilor fiscale aferente, vor urma controale amănunțite la toate firmele de curierat, dar și la platformele de comerț online. Fiscul analizează acum și TVA-ul datorat pe aceste livrări, unde vor urma, de asemenea, controale. Fiscul consideră că sumele neîncasate la buget s-ar putea ridica la sute de milioane de lei.

Unde se încurcă fiscul

Însă, adevărul este că cei de la ANAF nu știu de unde să înceapă cu verificarea aplicării acestor taxe. Pentru că din sutele de mii de colete care ajung la cumpărătorii din România, foarte puține sunt livrate direct de companiile din China: Temu, Shein, AliBaba, etc. Peste tot în Europa sunt hub-uri și filiale ale companiilor din China, înregistrate în UE.

Cu alte cuvinte, ca să înțeleagă și oamenii de la Fisc, coletele sunt vândute românilor de către comercianți din UE. Așa că pe colete nu apare nici China, nici India, nici vreo altă țară non-europeană, ci scrie UE.

Iar dacă ANAF s-a gândit să se certe cu firmele de curierat și cu platformele de vânzări online din România, chiar reprezentanții acestora au spus că taxa a alungat exporturile chinezești din România, iar avioanele aterizează pe aeroporturi ale unor state care nu au astfel de taxă pe colete sau unde există filiale europene ale companiilor din China.

Cât despre TVA, această taxă este oricum încasată pe orice fel de colet, oriunde ar veni el și de oriunde ar veni. Dar nu e mai simplu să îi cerți pe alții că tu pui taxe fără cap și fără coadă?

Subiectul a fost discutat și în emisiunea , moderată de Ioana Constantin: