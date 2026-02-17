Cipru traversează cea mai severă secetă din memoria recentă, iar nivelul rezervei de a atins minime istorice. Autoritățile fac apel la populație să reducă consumul de apă și implementează măsuri de urgență pentru a gestiona criza înainte de începerea sezonului turistic.

Situația critică a rezervei de apă

Rezervoarele insulei au ajuns la niveluri record, iar cel mai mare dintre acestea, Kouris, este la doar 12,2% din capacitate. Biserica St. Nicholas, situată în rezervor, a rămas parțial expusă, simbolizând gravitatea situației. În aceeași perioadă a anului trecut, nivelul era de 26%, deja considerat insuficient, potrivit The Guardian.

Guvernul cipriot a cerut cetățenilor să reducă consumul de apă cu 10%, echivalentul a aproximativ două minute de utilizare pe zi. De asemenea, a fost alocat un pachet de urgență de 31 de milioane de euro pentru susținerea măsurilor de gestionare a resurselor.

Cauzele secetei și impactul asupra populației

Seceta este accentuată de temperaturi ridicate, care cresc cu 20% mai rapid decât media globală, și de cererea mare de apă, generată de populația rezidentă și fluxul turistic.

Precipitațiile anuale au scăzut cu 15% față de 1901, iar nevoile de apă au crescut cu 300%. În unele zone, consumul poate ajunge la 500 de litri pe zi per persoană, mult peste media europeană de 120 de litri.

Agricultura și pădurile sunt grav afectate, iar fermierii au fost nevoiți să reducă irigațiile cu 30%. Criticii guvernului subliniază că măsurile de prevenție ar fi trebuit luate cu două decenii în urmă.

Măsuri de urgență și sustenabilitate

Autoritățile implementează mai multe soluții:

Reutilizarea apelor uzate;

Repararea scurgerilor, care afectează până la 40% din rețea;

Sprijin financiar pentru gospodării pentru achiziționarea de aparate economice;

Instalarea a 14 unități portabile de desalinizare până la sfârșitul anului 2026.

Profesorul Fadi Comair de la Cyprus Institute avertizează că măsurile trebuie aplicate imediat, pentru a preveni colapsul agriculturii și migrarea populației, în contextul creșterii temperaturilor preconizate până în 2100.