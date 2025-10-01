B1 Inregistrari!
George Lupu
01 oct. 2025, 15:06
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Care sunt modelele Citroen afectate
  2. Ce spun reprezentanții companiei

Citroen i-a anunțat pe șoferii care conduc autoturisme din gama sa actuală C3 să înceteze imediat să mai folosească mașinile din cauza unei defecțiuni.

Care sunt modelele Citroen afectate

Producătorul auto a emis o rechemare „stop-drive” – o notificare urgentă de oprire imediată a conducerii unui vehicul din cauza unui defect grav de siguranță – urmare a unei probleme cu cutia pedalei de frână, potrivit Sky News.

Întreaga gamă C3 este afectată, inclusiv următoarele modele:

  • Citroen C3 (2025-prezent)
  • Citroen e-C3 (2024-prezent)
  • Citroen C3 Aircross (2025-prezent)
  • Citroen e-C3 Aircross (2025-prezent)

Stellantis, proprietarul producătorului auto, a declarat pentru Which? că aproximativ 1.100 dintre aceste mașini au fost livrate șoferilor din Marea Britanie.

Șoferilor care dețin unul dintre modelele afectate li se oferă mașini de curtoazie în timp ce ansamblul pedalei de frână este verificat și reparat.

Ce spun reprezentanții companiei

Un purtător de cuvânt al Stellantis a declarat pentru Money: „Siguranța clienților săi este prioritatea principală a Stellantis. În timpul verificărilor regulate ale procesului de calitate, o investigație a relevat că anumite Citroen C3 și Citroen C3 Aircross cu volan pe dreapta ar putea avea un ansamblu de pedale care nu corespunde specificațiilor corecte și riscă să piardă capacitatea de frânare.

„Dacă s-ar întâmpla acest lucru, frânarea automată de urgență și frâna de parcare electronică ar rămâne complet funcționale.

„Am inițiat o acțiune de oprire a conducerii pentru a proteja toți clienții celor 1.100 de autoturisme C3 și C3 Aircross afectate.”

Clienții au fost îndemnați să contacteze serviciul clienți sau reprezentanța locală dacă au nelămuriri.

În iunie, compania a emis o rechemare în service pentru toate vehiculele C3 de a doua generație și DS 3 de prima generație fabricate între 2009 și 2019 din cauza riscului de rupere a airbagului în caz de coliziune, ceea ce poate provoca vătămări corporale sau deces.

