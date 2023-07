Clădiri de birouri din Moscova, avariate de drone ucrainene (VIDEO)

Atac cu drone în Moscova în noaptea de sâmbătă spre duminică. Trei drone ucrainene au fost doborâte deasupra capitalei ruse. Una dintre ele a fost distrusă la periferia orașului, iar celelalte două au fost anulate electronic și s-au prăbușit peste un complex de birouri, potrivit

Moscow buildings damaged in overnight drone attacks that Russia blames on Kyiv

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a confirmat că două clădiri de birouri au fost ușor avariate.

‼️ Footage of another damaged building in Moscow City.

💥Ministry of Defense of the Russian Federation: On the morning of July 30, an attempted terrorist attack by the Kyiv regime with unmanned aerial vehicles on objects in the city of Moscow was thwarted.

💥One Ukrainian UAV…

