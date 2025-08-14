Când președintele american Donald Trump l-a sunat luna trecută pe ministrul de finanțe al Norvegiei pentru a discuta tarifele comerciale, l-a întrebat și despre Premiul Nobel pentru Pace, a relatat joi cotidianul de afaceri norvegian Dagens Naeringsliv.

Mai multe țări, inclusiv Israel, Pakistan și Cambodgia, pe Trump pentru intermedierea acordurilor de pace sau a armistițiului, iar acesta a spus că merită distincția acordată de Norvegia, pe care au primit-o patru predecesori ai Casei Albe.

„Pe neașteptate, în timp ce ministrul de finanțe Jens Stoltenberg se plimba pe stradă în Oslo, Donald Trump l-a sunat”, a relatat Dagens Naeringsliv, citând surse anonime.

„El își dorea Premiul Nobel pentru Pace – și să discute despre tarife.”

Casa Albă, Ministerul de Finanțe al Norvegiei și Comitetul Nobel Norvegian nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Cu sute de candidați nominalizați în fiecare an, laureații sunt aleși de Comitetul Norvegian pentru Premiul Nobel, ai cărui cinci membri sunt numiți de parlamentul norvegian conform voinței industriașului suedez din secolul al XIX-lea, Alfred Nobel.

Ziarul norvegian a declarat că nu este prima dată când Trump a adus în discuție premiul într-o conversație cu Stoltenberg, fost secretar general al alianței militare NATO.

Acesta l-a citat pe Stoltenberg spunând că apelul a avut ca scop discutarea tarifelor comerciale și a cooperării economice înainte de apelul lui Trump cu prim-ministrul norvegian Jonas Stoere.

Întrebat dacă Trump a făcut din premiul Nobel pentru pace o problemă, Stoltenberg a răspuns: „Nu voi intra mai departe în conținutul conversației”.

Mai mulți oficiali ai Casei Albe, inclusiv secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, au participat la apel, a declarat Stoltenberg, potrivit .

Casa Albă a anunțat pe 31 iulie un tarif de 15% pentru importurile din Norvegia, același ca și Uniunea Europeană. Stoltenberg a declarat miercuri că Norvegia și Statele Unite sunt încă în discuții privind tarifele.