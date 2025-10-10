Donald Trump nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025. Marele câștigător este, de fapt, Maria Corina Machado, potrivit .

Donald Trump a pierdut în fața Mariei Corina Machado. Numele său a crescut spectaculos pe platforma Polymarket începând de joi seara. Vineri dimineață, aceasta a ajuns să fie cotată cu o probabilitate de 67% să câștige Premiului Nobel pentru Pace în 2025, în timp ce Trump avea pe Polymarket o șansă de doar 3%.

De ce a câștigat Maria Corina Machado

“Premiul Nobel pentru Pace pentru anul 2025 este acordat unei campioane curajoase și dedicate a păcii, unei femei care menține flacăra democrației aprinsă în mijlocul unui întuneric tot mai mare. În calitate de lideră a mișcării pentru democrație din Venezuela, Maria Corina Machado este unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil din America Latină din ultima vreme.

Dna Machado a fost o figură cheie și unificatoare într-o opoziție politică cândva profund divizată, o opoziție care a găsit un teren comun în cererea de alegeri libere și un guvern reprezentativ”, a precizat cel care a anunțat numele marelui câștigător.

Toate premiile Nobel sunt decernate în Suedia, la , însă există o excepție importantă. Premiul Nobel pentru Pace este acordat în capitala Norvegiei, Oslo. Această tradiție respectă dorința explicită a inventatorului suedez Alfred Nobel, care a stipulat în testamentul său ca distincția pentru pace să fie administrată de o instituție norvegiană, independentă politic.

„Comitetul Nobel din Norvegia a decis să acorde Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025 Mariei Corina Machado ‘pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului Venezuelei și pentru lupta sa de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație’. În ultimul an, dna Machado a fost forțată să trăiască în ascunzătoare. În ciuda amenințărilor grave la adresa vieții sale, ea a rămas în țară, o alegere care a inspirat milioane de oameni. Ea a unit opoziția țării sale. Nu a ezitat niciodată în a se opune militarizării societății venezuelene. A fost fermă în sprijinul său pentru o tranziție pașnică către democrație” se arată în motivația alegerii câștigătorului Premiului Nobel pentru pace.

Cine sunt cei care aleg laureatul Premiului Nobel pentru Pace

Decizia finală a aparținut Comitetului Nobel Norvegian, format din cinci membri desemnați de Parlamentul de la Oslo. Aceștia sunt cei care analizează nominalizările și stabilesc anual laureatul. În prezent, președintele Comitetului este Jorgen Watne Frydnes, cunoscut pentru implicarea sa în cauze umanitare și pentru sprijinul acordat democrației europene.

Ce părere au unii membri ai Comitetului Nobel despre Donald Trump

Jorgen Watne Frydnes, actualul președinte al Comitetului, l-a criticat anterior pe Donald Trump pentru acțiunile sale împotriva „națiunilor democratice” și pentru retorica tensionată la adresa aliaților occidentali.

De asemenea, Gry Larsen, o altă membră a Comitetului Nobel, a exprimat rezerve publice față de fostul lider american, reproșându-i modul în care a redus fondurile destinate USAID și felul în care vorbește despre femei și drepturile omului.

Deși membrii Comitetului Nobel își păstrează independența în luarea deciziilor, opiniile lor personale reflectă adesea climatul politic internațional. În fiecare an, hotărârea privind Premiul Nobel pentru Pace este rezultatul unui proces complex, care îmbină analiza meritelor individuale cu contextul geopolitic global.