Companiile din SUA își modifică politica de asigurări medicale pentru angajatele care vor face avorturi în statele în care acest lucru nu e interzis

Un număr tot mai mare de companii, printre care JPMorgan Chase & Co, Amazon.com Inc, Tesla Inc și Walt Disney Co, își actualizează sau își modifică polițele de asigurare de sănătate pentru a acoperi costul călătoriilor angajatelor din SUA care ar putea avea nevoie să acceseze astfel de servicii medicale în afara statului în care lucrează, potrivit Reuters.

Doar o parte dintre femeile din SUA au acces la drepturile lor

din 1973, care a recunoscut dreptul constituțional al femeii la avort și a legalizat avortul la nivel național. Un număr de 13 state americane au adoptat deja așa-numitele legi care vor interzice automat avortul în urma deciziei Curții Supreme. Însă și alte state sunt susceptibile să adopte rapid de noi restricții

Apple Inc, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group Inc, Gucci, H&M, Intel Corp, Johnson & Johnson, Levi Strauss & Co, Microsoft Corp, Netflix Inc, PayPal Holdings Inc., Proctor and Gamble Co, Ralph Lauren Corp, Starbucks Corp, Uber Technologies Inc, Unilever PLC și Yahoo sunt doar câteva dintre filmele cele mai cunoscute care susțin drepturile angajatelor lor.