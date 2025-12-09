Condamnare la închisoare pe viață pentru un fost ministru al economiei judecat pentru spionaj și infracțiuni economice. Este vorba despre Alejandro Gil, fost ministru al economiei în Cuba.

Condamnare la închisoare pe viață

Alejandro Gil a fost judecat în secret, într-un care s-a desfășurat la o instață din Havana. Fostul oficial al a primit o condamnare pe viață în primă instanță, după cum a relatat AFP. Gil a fost pus sub acuzare pentru pentru spionaj, dar și pentru diverse infracţiuni de natură economică.

Judecătorii Curții Supreme, unde s-a judecat procesul, au anunțat că s-a decis o singură pedeapsă pentru toate infracțiunile. Alejandro Gil își va petrece restul vieții în închisoare pentru „spionaj” şi alte „acte care prejudiciază activitatea economică sau atribuirea de contracte”.

Fostul oficial al statului cubanez a fost pus sub inculpare la sfârşitul lunii octombrie. Procesul a durat doar câteva săptămâni, la cea mai înaltă instanţă din Cuba. Autoritățile au pronunțat decizia fără a da detalii despre țara sau entitatea în favoarea căreia ar fi spionat ministrul.

Alejandro Gil a fost găsit vinovat de „corupţie, sustragere şi deteriorare de documente sau alte obiecte aflate în custodie oficială, încălcarea sigiliilor oficiale şi încălcarea regulilor de protecţie a documentelor clasificate”, s-a limitat să precizeze Curtea Supremă din Havana.

Cum este justificată sentința

Alejandro Gil este acuzat în sentința de condamnare pe viață că ar fi încălcat procedurile privind informațiile oficiale clasificate pe care le gestiona. El ar fi furat documente și le-ar fi pus la dispoziția „inamicului” ori le-ar fi distrus. Judecătorii nu au oferit mai multe informații pe acest subiect. De altfel, este în practica instanțelor din statele cu regim autoritar, precum Cuba comunistă să nu dea explicații pentru sentințele pronunțate.

„A încălcat procedurile de lucru referitoare la informaţiile oficiale clasificate pe care le-a gestionat, le-a sustras, le-a deteriorat şi, în cele din urmă, le-a pus la dispoziţia inamicului”, a mai transmis instanța.

în vârstă de 61 de ani este cunoscut drept un apropiat al preşedintelui Miguel Diaz-Canel. El a fost anchetat și într-un alt dosar în care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Gil a fost găsit vinovat pentru „infracţiuni de folosite ca mijloc de falsificare a documentelor publice, precum şi trafic de influenţă şi fraudă fiscală”.

Cum s-a ajuns la condamnare pe viață

Acuzatorii lui Alejandro Gil susțin că acesta ar fi profitat de poziția și puterile pe care le avea în interes personal. El ar fi primit bani de la companii străine și a mituit mai mulți funcționari într-o afacere imobiliară.

„[Gil] a profitat de puterile conferite de responsabilităţile pe care şi le-a asumat pentru a obţine beneficii personale, primind bani de la companii străine şi mituind alţi funcţionari publici pentru a legaliza achiziţia de proprietăţi”, a adăugat Curtea Supremă din Havana.

Fostul ministru are la dispoziţie zece zile pentru a face apel la această sentință de condamnare pe viață. În cazul în care sentința va fi menținută, legea cubaneză prevede un apel automat. Aceasta presupune un al doilea proces care se va desfășura în mod obligatoriu.