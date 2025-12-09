B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Condamnare pe viață pentru spionaj. Un fost ministru a ajuns la închisoare

Condamnare pe viață pentru spionaj. Un fost ministru a ajuns la închisoare

Adrian Teampău
09 dec. 2025, 10:11
Condamnare pe viață pentru spionaj. Un fost ministru a ajuns la închisoare
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Condamnare la închisoare pe viață
  2. Cum este justificată sentința
  3. Cum s-a ajuns la condamnare pe viață

Condamnare la închisoare pe viață pentru un fost ministru al economiei judecat pentru spionaj și infracțiuni economice. Este vorba despre Alejandro Gil, fost ministru al economiei în Cuba.

Condamnare la închisoare pe viață

Alejandro Gil a fost judecat în secret, într-un proces care s-a desfășurat la o instață din Havana. Fostul oficial al statului comunist a primit o condamnare pe viață în primă instanță, după cum a relatat AFP. Gil a fost pus sub acuzare pentru pentru spionaj, dar și pentru diverse infracţiuni de natură economică.

Judecătorii Curții Supreme, unde s-a judecat procesul, au anunțat că s-a decis o singură pedeapsă pentru toate infracțiunile. Alejandro Gil își va petrece restul vieții în închisoare pentru „spionaj” şi alte „acte care prejudiciază activitatea economică sau atribuirea de contracte”.

Fostul oficial al statului cubanez a fost pus sub inculpare la sfârşitul lunii octombrie. Procesul a durat doar câteva săptămâni, la cea mai înaltă instanţă din Cuba. Autoritățile au pronunțat decizia fără a da detalii despre țara sau entitatea în favoarea căreia ar fi spionat ministrul.

Alejandro Gil a fost găsit vinovat de „corupţie, sustragere şi deteriorare de documente sau alte obiecte aflate în custodie oficială, încălcarea sigiliilor oficiale şi încălcarea regulilor de protecţie a documentelor clasificate”, s-a limitat să precizeze Curtea Supremă din Havana.

Cum este justificată sentința

Alejandro Gil este acuzat în sentința de condamnare pe viață că ar fi încălcat procedurile privind informațiile oficiale clasificate pe care le gestiona. El ar fi furat documente și le-ar fi pus la dispoziția „inamicului” ori le-ar fi distrus. Judecătorii nu au oferit mai multe informații pe acest subiect. De altfel, este în practica instanțelor din statele cu regim autoritar, precum Cuba comunistă să nu dea explicații pentru sentințele pronunțate.

„A încălcat procedurile de lucru referitoare la informaţiile oficiale clasificate pe care le-a gestionat, le-a sustras, le-a deteriorat şi, în cele din urmă, le-a pus la dispoziţia inamicului”, a mai transmis instanța.

Fostul ministru în vârstă de 61 de ani este cunoscut drept un apropiat al preşedintelui Miguel Diaz-Canel. El a fost anchetat și într-un alt dosar în care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Gil a fost găsit vinovat pentru „infracţiuni de corupţie folosite ca mijloc de falsificare a documentelor publice, precum şi trafic de influenţă şi fraudă fiscală”.

Cum s-a ajuns la condamnare pe viață

Acuzatorii lui Alejandro Gil susțin că acesta ar fi profitat de poziția și puterile pe care le avea în interes personal. El ar fi primit bani de la companii străine și a mituit mai mulți funcționari într-o afacere imobiliară.

„[Gil] a profitat de puterile conferite de responsabilităţile pe care şi le-a asumat pentru a obţine beneficii personale, primind bani de la companii străine şi mituind alţi funcţionari publici pentru a legaliza achiziţia de proprietăţi”, a adăugat Curtea Supremă din Havana.

Fostul ministru are la dispoziţie zece zile pentru a face apel la această sentință de condamnare pe viață. În cazul în care sentința va fi menținută, legea cubaneză prevede un apel automat. Aceasta presupune un al doilea proces care se va desfășura în mod obligatoriu.

Tags:
Citește și...
Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume
Externe
Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume
Paramount ridică miza în lupta pentru Warner Bros. Ce rol joacă presiunile politice în bătălia cu Netflix
Externe
Paramount ridică miza în lupta pentru Warner Bros. Ce rol joacă presiunile politice în bătălia cu Netflix
Cutremur puternic în Japonia. Autoritățile au raportat cel puțin 30 de răniți
Externe
Cutremur puternic în Japonia. Autoritățile au raportat cel puțin 30 de răniți
Germania forțează trecerea la încălzire regenerabilă. Care este motivul din spatele eliminării sobelor
Externe
Germania forțează trecerea la încălzire regenerabilă. Care este motivul din spatele eliminării sobelor
SUA își înarmează soldații cu drone inspirate de modelul iranian Shahed
Externe
SUA își înarmează soldații cu drone inspirate de modelul iranian Shahed
Întâlnirea oficială dintre Ilie Bolojan și Boris Pistorius, anulată în ultimul moment. Motivul pentru care ministrul Apărării din Germania nu mai vine în România
Externe
Întâlnirea oficială dintre Ilie Bolojan și Boris Pistorius, anulată în ultimul moment. Motivul pentru care ministrul Apărării din Germania nu mai vine în România
Top 3 cele mai bune destinații din lume pentru a deține o casă de vacanță
Externe
Top 3 cele mai bune destinații din lume pentru a deține o casă de vacanță
Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
Externe
Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Externe
Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București
Externe
Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București
Ultima oră
11:54 - Nicușor Dan și raportul despre influența Rusiei în alegerile din 2024. Ce spune despre votanții AUR
11:53 - Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume
11:41 - O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”
11:39 - Ceață densă în mai multe zone ale țării. Avertizarea Cod galben a fost prelungit în alte șase județe UPDATE
11:33 - Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi
11:12 - De ce a fost anulat concertul Deliei din Spania: Revoltă în comunitatea de români
11:11 - Lege nouă pentru câinii fără stăpân propusă în Parlament. Cum justifică inițiatorul măsura și de ce se opun organizațiile
10:56 - PSD analizează viitorul politic după eșecul de la Primăria Capitalei
10:54 - Vremea de Crăciun și Revelion 2025 în România: Când și unde va ninge
10:45 - Călin Georgescu, eșec în fața instanței. Dosarul de propagandă legionară al fostului candidat poate începe