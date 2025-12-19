B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Principalele concluzii după conferința de 4 ore a lui Vladimir Putin. Ce a anunțat liderul de la Kremlin cu privire la alte războaie

Principalele concluzii după conferința de 4 ore a lui Vladimir Putin. Ce a anunțat liderul de la Kremlin cu privire la alte războaie

Ana Maria
19 dec. 2025, 18:58
Principalele concluzii după conferința de 4 ore a lui Vladimir Putin. Ce a anunțat liderul de la Kremlin cu privire la alte războaie
Foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Conferință de presă maraton. Ce a transmis Vladimir Putin despre obiectivele Rusiei în Ucraina
  2. Ce spune Putin despre negocierile de pace și poziția Occidentului
  3. Conferință de presă maraton. Cum vrea Putin să fie tratată Rusia de către Occident
  4. Ce concesii ar putea face Vladimir Putin în războiul din Ucraina
  5. Ce a spus Putin despre activele rusești înghețate și deciziile UE

Conferință de presă maraton. Vladimir Putin a reiterat în cadrul conferinței care a durat peste patru ore faptul că Rusia nu renunță la obiectivele sale teritoriale și politice.

Conferință de presă maraton. Ce a transmis Vladimir Putin despre obiectivele Rusiei în Ucraina

El a afirmat că Moscova este „dispusă și pregătită” să pună capăt războiului din Ucraina pe cale pașnică, însă a subliniat o listă lungă de orașe ucrainene pe care susține că armata rusă este aproape să le cucerească.

Putin a adăugat că Moscova va continua să lupte până când vor fi îndeplinite toate condițiile sale. Totuși, potrivit CNN, aceste afirmații au fost contestate de grupuri independente și oficiali ucraineni, care dau o altă imagine asupra situației de pe teren. În discursul său, Putin a reafirmat că Rusia urmărește ca Ucraina să se retragă complet din regiunile Donețk și Lugansk și să renunțe la aderarea la NATO.

Ce spune Putin despre negocierile de pace și poziția Occidentului

Președintele rus a afirmat că „mingea este în terenul Occidentului” în ceea ce privește discuțiile de pace mediate de SUA, potrivit Antena 3 CNN. El a respins acuzațiile că Rusia trage de timp pentru a câștiga pe câmpul de luptă. De asemenea, Putin a spus că a acceptat anumite „compromisuri” în cadrul summit-ului din Alaska cu președintele american, fără a detalia însă ce implică acestea.

Este clar că Rusia rămâne fermă pe poziția de a obține controlul deplin asupra regiunilor Donețk și Lugansk, pe care nu le-a cucerit complet prin forță.

Conferință de presă maraton. Cum vrea Putin să fie tratată Rusia de către Occident

Un punct repetat insistent de Vladimir Putin a fost nevoia ca Rusia să fie „tratată cu respect.” El a spus că este dispus să colaboreze cu Marea Britanie, SUA și Europa „ dar de la egal la egal, cu respect reciproc.” În ceea ce privește posibile alte „operațiuni militare speciale”, termenul folosit de Kremlin pentru invazia din Ucraina, Putin a declarat că nu va lansa o astfel de operațiune în viitor, dacă „țara sa va fi tratată cu respect” și NATO nu se va mai extinde spre est.

Ce concesii ar putea face Vladimir Putin în războiul din Ucraina

Singura concesie concretă menționată de liderul rus a fost posibilitatea unui armistițiu temporar „în ziua alegerilor” din Ucraina, dacă actuala conducere de la Kiev acceptă să le organizeze.

Ce a spus Putin despre activele rusești înghețate și deciziile UE

Referindu-se la decizia Uniunii Europene de a nu folosi activele rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei până în 2027, Vladimir Putin a calificat această măsură drept „jaful” activelor Rusiei. El a avertizat că liderii de la Bruxelles care ar fi încercat să folosească aceste resurse ar fi fost supuși unor represalii dure. Putin a sugerat că liderii europeni au renunțat la această idee din cauza temerii consecințelor.

Tags:
Citește și...
Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Ce mesaj a transmis Ambasada SUA la București
Externe
Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Ce mesaj a transmis Ambasada SUA la București
Dragostea a plutit în aer la conferința de presă anuală a lui Putin. Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie, iar președintele rus a făcut o declarație neașteptată
Externe
Dragostea a plutit în aer la conferința de presă anuală a lui Putin. Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie, iar președintele rus a făcut o declarație neașteptată
Val de ironii în mediul online după ce Trump a anunțat organizarea Jocurilor Patriotice. Democrații reclamă asemănarea cu „Jocurile Foamei”
Externe
Val de ironii în mediul online după ce Trump a anunțat organizarea Jocurilor Patriotice. Democrații reclamă asemănarea cu „Jocurile Foamei”
Un satelit Starlink se va prăbuși pe Pământ, după ce s-a desprins de pe orbită. Ce a anunțat compania
Externe
Un satelit Starlink se va prăbuși pe Pământ, după ce s-a desprins de pe orbită. Ce a anunțat compania
Putin comentează imaginile lui Zelenski din Kupiansk: „Este actor și un actor talentat”
Externe
Putin comentează imaginile lui Zelenski din Kupiansk: „Este actor și un actor talentat”
Cum vrea guvernul britanic să combată misoginia din școli și licee. Măsurile anunțate
Externe
Cum vrea guvernul britanic să combată misoginia din școli și licee. Măsurile anunțate
Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să depună reclamații dacă sunt discriminați la locul de muncă
Externe
Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să depună reclamații dacă sunt discriminați la locul de muncă
Kennedy Center ar putea deveni „Trump-Kennedy Center”. Iată despre ce este vorba
Externe
Kennedy Center ar putea deveni „Trump-Kennedy Center”. Iată despre ce este vorba
Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea de Crăciun. Imaginea care a emoționat fanii (FOTO)
Externe
Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea de Crăciun. Imaginea care a emoționat fanii (FOTO)
Violențe la Bruxelles. 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului European (VIDEO)
Externe
Violențe la Bruxelles. 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului European (VIDEO)
Ultima oră
20:38 - Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump
20:29 - Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Ce mesaj a transmis Ambasada SUA la București
20:12 - Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
20:04 - Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
20:02 - Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura la curent. Mesaj furibund pentru politicieni: „Să aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic”
19:35 - Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători
19:28 - Dragostea a plutit în aer la conferința de presă anuală a lui Putin. Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie, iar președintele rus a făcut o declarație neașteptată
19:15 - Concediile medicale, în vizor! CNAS pregătește măsuri dure și sancțiuni drastice. Ce riscă medicii și pacienții care păcălesc sistemul
18:43 - Câți bani ar urma să primească Gabi Tamaș pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor. Și-a dat demisia pentru a participa la emisiune
18:28 - Lovitură pentru Sorin Oprescu. ÎCCJ, decizie definitivă în cazul sentinței sale. Câți ani are de executat