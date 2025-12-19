Conferință de presă maraton. Vladimir Putin a reiterat în cadrul conferinței care a durat peste patru ore faptul că Rusia nu renunță la obiectivele sale teritoriale și politice.

Conferință de presă maraton. Ce a transmis Vladimir Putin despre obiectivele Rusiei în Ucraina

El a afirmat că Moscova este „dispusă și pregătită” să pună capăt din Ucraina pe cale pașnică, însă a subliniat o listă lungă de orașe ucrainene pe care susține că armata rusă este aproape să le cucerească.

Putin a adăugat că Moscova va continua să lupte până când vor fi îndeplinite toate condițiile sale. Totuși, potrivit CNN, aceste afirmații au fost contestate de grupuri independente și oficiali ucraineni, care dau o altă imagine asupra situației de pe teren. În discursul său, Putin a reafirmat că Rusia urmărește ca Ucraina să se retragă complet din regiunile Donețk și Lugansk și să renunțe la aderarea la NATO.

Ce spune Putin despre negocierile de pace și poziția Occidentului

Președintele rus a afirmat că „mingea este în terenul Occidentului” în ceea ce privește discuțiile de pace mediate de SUA, potrivit . El a respins acuzațiile că Rusia trage de timp pentru a câștiga pe câmpul de luptă. De asemenea, Putin a spus că a acceptat anumite „compromisuri” în cadrul summit-ului din Alaska cu președintele american, fără a detalia însă ce implică acestea.

Este clar că Rusia rămâne fermă pe poziția de a obține controlul deplin asupra regiunilor Donețk și Lugansk, pe care nu le-a cucerit complet prin forță.

Conferință de presă maraton. Cum vrea Putin să fie tratată Rusia de către Occident

Un punct repetat insistent de Vladimir Putin a fost nevoia ca Rusia să fie „tratată cu respect.” El a spus că este dispus să colaboreze cu Marea Britanie, SUA și Europa „ dar de la egal la egal, cu respect reciproc.” În ceea ce privește posibile alte „operațiuni militare speciale”, termenul folosit de Kremlin pentru invazia din Ucraina, Putin a declarat că nu va lansa o astfel de operațiune în viitor, dacă „țara sa va fi tratată cu respect” și NATO nu se va mai extinde spre est.

Ce concesii ar putea face Vladimir Putin în războiul din Ucraina

Singura concesie concretă menționată de liderul rus a fost posibilitatea unui armistițiu temporar „în ziua alegerilor” din Ucraina, dacă actuala conducere de la Kiev acceptă să le organizeze.

Ce a spus Putin despre activele rusești înghețate și deciziile UE

Referindu-se la decizia Uniunii Europene de a nu folosi activele rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei până în 2027, Vladimir Putin a calificat această măsură drept „jaful” activelor Rusiei. El a avertizat că liderii de la Bruxelles care ar fi încercat să folosească aceste resurse ar fi fost supuși unor represalii dure. Putin a sugerat că liderii europeni au renunțat la această idee din cauza temerii consecințelor.