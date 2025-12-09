Papa Leon al XIV-lea și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au avut marți o nouă întâlnire la Castel Gandolfo, în contextul războiului care continuă să afecteze profund regiunea. Discuțiile au vizat în principal eforturile diplomatice pentru pace și problema copiilor ucraineni luați de Rusia, un subiect recurent în dialogul dintre cele două părți. Întâlnirea vine la cinci luni după precedenta audiență acordată de Suveranul Pontif liderului de la Kiev.

Ce teme au dominat dialogul dintre Papa Leon și Volodimir Zelenski

Potrivit comunicatului transmis de Biroul de Presă al Sfântului Scaun, discuțiile dintre și președintele Ucrainei au fost „cordiale”, cu accent pe evoluțiile din conflictul declanșat de Rusia în 2022. Suveranul Pontif a reafirmat importanța menținerii unui canal activ de comunicare între părțile implicate și a reamintit că speră „ca eforturile diplomatice aflate în desfășurare să ducă la o pace justă și durabilă”.

Cei doi lideri au analizat și situația prizonierilor de război, insistând asupra necesității unor mecanisme clare pentru întoarcerea acestora. Un punct central al întâlnirii a fost, din nou, problema copiilor ucraineni transportați în Rusia, pentru care Vaticanul își exprimă disponibilitatea de a contribui la găsirea unor soluții umanitare.

Ce a transmis Zelenski după întâlnirea cu Papa

La scurt timp după discuția de la Castel Gandolfo, președintele ucrainean a publicat un mesaj amplu pe platforma X. În text, a subliniat sprijinul primit din partea Vaticanului și a mulțumit personal Suveranului Pontif:

„Ucraina apreciază profund tot sprijinul oferit de Sanctitatea Sa Papa Leo al XIV-lea @Pontifex și de Sfântul Scaun – asistența umanitară continuă și disponibilitatea de a extinde misiunile umanitare. În timpul audienței de astăzi cu Sanctitatea Sa, i-am mulțumit pentru rugăciunile sale constante pentru Ucraina și pentru poporul ucrainean, precum și pentru apelurile sale la o pace justă. L-am informat pe Papă despre eforturile diplomatice cu Statele Unite pentru a obține pacea. Am discutat despre acțiuni suplimentare și despre medierea Vaticanului în vederea întoarcerii copiilor noștri răpiți de Rusia. Sunt recunoscător Sanctității Sale pentru toate eforturile depuse în sprijinul tinerilor ucraineni. Vă mulțumesc pentru această conversație și pentru toată atenția acordată poporului nostru. L-am invitat pe Papă să viziteze Ucraina. Ar fi un semnal puternic de sprijin pentru poporul nostru”.

Cum se leagă întâlnirea de dialogurile anterioare

Aceasta nu este prima interacțiune între Papa Leon al XIV-lea și președintele Zelenski. Cei doi s-au întâlnit și în urmă cu cinci luni, tot la Castel Gandolfo, ocazie în care temele abordate au fost similare. Atunci, Suveranul Pontif și-a exprimat tristețea față de victimele conflictului și a reiterat sprijinul spiritual pentru Ucraina, relatează .

În iulie, Papa Leon s-a arătat dispus chiar să găzduiască eventuale discuții între Ucraina și Rusia. Deși ideea nu a avut ecou la Moscova, Vaticanul a continuat să promoveze inițiative umanitare și diplomatice, în special în privința copiilor ucraineni, relatează ziare.com.