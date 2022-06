Convorbire telefonică între un soldat rus și mama sa: „Băieții sunt duși cu pluta. Deja trei au fost trimiși în spitale de psihiatrie”

Serviciul ucrainean de informații a făcut publică o conversație telefonică între un soldat rus și mama sa, căreia îi mărturisește că trei dintre colegii săi au fost duși la spitale de psihiatrie. Acesta i-a relatat, de asemenea, greutățile prin care trece, aflându-se în Republică Populară Donețk.

Convorbirea este presărată cu foarte multe înjurături, soldatul manifestându-și indignarea față de ceea ce se petrece în tabăra rusă, potrivit

Soldați ruși, internați la psihiatrie

– Alo!

– Alo! Salut! Cum ești acolo, iepuraș?

– Cum să fie, rău!

– Ce?

– Deja suntem minus 11.

– Gata, ai grijă de tine, iepuraș, mă auzi?

– Bine, dar cum să mă apăr? Uite, de curând cineva a tras în vesta antiglonț. Nu mai este bună. Mă auzi?

– Da, iepuraș, te aud.

– Sunt în șoc. Credeam că am murit, că s-a terminat. Au ajuns cioburi în burtă. Am verificat, văd că nu am răni. (…) La noi bat câmpii fără oprire și fără limite. M-am săturat. Poți pur și simplu să înnebunești. Poți să-ți ieși din minți aici. Băieții sunt duși cu pluta. Deja trei au fost trimiși în spitale de psihiatrie.