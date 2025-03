Convorbirea telefonică dintre Trump și Putin s-a încheiat / Kirill Dmitriev: „Sub conducerea lor, lumea a devenit azi un loc mult mai sigur” / Zelenski: Europa trebuie să fie la masa negocierilor

UPDATE: Discuția telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat. Convorbirea a decurs „foarte bine”, a declarat o sursă rusească, pentru CNN.

„Sub conducerea președintelui Putin și a președintelui Trump, lumea a devenit azi un loc mult mai sigur! Istoric! Epic!”, a transmis, pe platforma X, Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin pentru cooperarea economică și investițională internațională.

În schimb, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a insistat că „Europa trebuie să fie la masa negocierilor”.

„Europa trebuie să se afle la masa negocierilor, iar tot ce ține de securitatea Europei ar trebui decis împreună cu Europa”, a transmis Zelenski, potrivit SkyNews. Acesta se află acum într-o vizită în Finlanda.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Discuția telefonică dintre președintele SUA, , și președintele Rusiei, , a început la ora 16.00 (ora României) și este în curs de desfășurare. Informația a fost confirmată și de către adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Dan Scavino, potrivit .

„Se întâmplă acum – Președintele Trump vorbește în prezent în Biroul Oval cu președintele rus Vladimir Putin de la ora 10:00 EDT. Convorbirea decurge bine și este încă în desfășurare”, potrivit unui mesaj publicat pe rețeaua X.

