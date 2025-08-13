Copil de 10 ani, uitat de părinți într-o benzinărie. Unde s-a petrecut incidentul și ce detalii au ieșit la iveală

Un băiețel, în vârstă de 10 ani, într-o benzinărie, în timp ce se îndreptau către vacanța din Austria. Familia este din Offenburg, landul Baden-Württemberg, Germania, iar cazul este cu adevărat surprinzător.

Potrivit presei străine, incidentul s-a petrecut pe A8, în Bavaria, lângă Holzkirchen.

Cum s-a petrecut totul

Când și-au amintit părinții de copil

Familia are doi copii, iar cel uitat a fost băiețelul mai mic. Acesta s-ar fi dus la baia benzinăriei, timp în care părinții au uitat, au urcat în autoturism, fără a verifica dacă sunt cu toții în mașină, și și-au continuat drumul.

Când și-au amintit părinții de băiețelul în vârstă de 10 ani, potrivit publicației, au sesizat că lipsește și au apelat poliția de urgență.

În tot acest timp, copilul anunțase personalul benzinăriei, care a sunat la poliție, iar un echipaj l-a preluat la secție, unde cel mic a așteptat ca părinții să vină după el.

Poliția a anunțat că băiețelul și-a păstrat calmul, iar după ce l-au preluat, părinții și ambii copii, de această dată, și-au văzut în continuare de vacanță.