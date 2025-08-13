B1 Inregistrari!
Copil de 10 ani, uitat de părinți într-o benzinărie. Unde s-a petrecut incidentul și ce detalii au ieșit la iveală

Elena Boruz
13 aug. 2025, 18:44
Foto: Pixabay.

Un băiețel, în vârstă de 10 ani, a fost uitat de părinți, într-o benzinărie, în timp ce se îndreptau către vacanța din Austria. Familia este din Offenburg, landul Baden-Württemberg, Germania, iar cazul este cu adevărat surprinzător.
Potrivit presei străine, incidentul s-a petrecut pe A8, în Bavaria, lângă Holzkirchen.

Cum s-a petrecut totul

Familia are doi copii, iar cel uitat a fost băiețelul mai mic. Acesta s-ar fi dus la baia benzinăriei, timp în care părinții au uitat, au urcat în autoturism, fără a verifica dacă sunt cu toții în mașină, și și-au continuat drumul.

Când și-au amintit părinții de copil

Timp de 30 de minute au condus până ce să își amintească de băiețelul în vârstă de 10 ani, potrivit publicației Tageszeitung. Atunci când au sesizat că lipsește, părinții au apelat poliția de urgență.

În tot acest timp, copilul anunțase personalul benzinăriei, care a sunat la poliție, iar un echipaj l-a preluat la secție, unde cel mic a așteptat ca părinții să vină după el.

Poliția a anunțat că băiețelul și-a păstrat calmul, iar după ce l-au preluat, părinții și ambii copii, de această dată, și-au văzut în continuare de vacanță.

