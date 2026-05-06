Reacția Andreei Popescu nu a întârziat să apară, după ce Rareș Cojoc și partenera sa, Andreea Matei, au reușit să devină campioni mondiali la dans sportiv.

Cum au ajuns Rareș Cojoc să câștige campionatul mondial

lui de dans, Andreea Matei, au obținut o performanță uriașă în carieră. Au devenit campioni mondiali la scurt timp după ce au câștigat Grand Slam-ul de la Blackpool.

Cei doi și-au completat palmaresul impresionant cu victoria de la Campionatul European organizat în Palma de Mallorca.

Care a fost reacția Andreei Popescu imediat după aflarea veștii

Fosta soție a dansatorului a mărturisit că se aștepta ca acesta să obțină locul întâi și l-a sunat imediat pentru a-l felicita. Cei doi au divorțat oficial pe 20 aprilie, după o relație de 10 ani, scrie .

„În primul rând m-am bucurat pentru că oricum știam că o să ia locul întâi. L-am sunat și eu ieri, l-am sunat, l-am felicitat, le-am arătat copiilor, copiii au fost la mine şi le-am arătat videoclipuri cu el din timpul competiţiei. Eu sunt foarte bucuroasă pentru el, că pentru asta munceşte de 30 de ani”, a declarat Andreea Popescu.

Cum gestionează vedeta viața de după divorț

După separarea oficială, Andreea Popescu se concentrează pe creșterea celor trei copii.

Ea a explicat că nu își caută o nouă relație și că prioritatea ei este să găsească un echilibru între viața personală și rolul de mamă.

„Nu caut nimic, dar acum ştii cum e. Când treci printr-un divorţ şi nu este foarte mult timp de la el, vrei să încerci să faci lucrurile bine pentru copii, atât cât poţi, cât să ţii cont şi puţin de tine”, a mai spus Andreea Popescu.

„Închidem uşa şi uităm tot, normal că eu îl susţin în continuare şi ce e al lui, dă-i Cezarului ce-i al Cezarului. Incontestabil este cel mai bun din lume şi normal că e tatăl copiilor, copiii trebuie să fie mândri că au un aşa tată. Aici jos pălăria!”, a transmis Andreea Popescu.