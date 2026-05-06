Oana Gheorghiu, vicepremierul demis, îl acuză de ipocrizie pe Sorin Grindeanu, liderul PSD, deoarece a dărâmat Guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură sub pretextul că Guvernul vrea să vândă companiile de stat prin listarea la bursă, deși el însuși, din funcția de ministru al Transporturilor, a avizat listarea la bursă a mai multor companii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Gheorghiu: Este un document care poartă, culmea, avizul domnului Grindeanu

„Da, astăzi am primit acest document, pe care în mod normal ar fi trebuit să-l am încă de când am venit în guvern, ca să văd ce s-a întâmplat pe jalonul 443 până în momentul în care am venit eu. Iată că l-am primit abia astăzi, l-am verificat, am cerut verificare în Secretariatul General pentru a mă asigura că este un document real și că există în arhive și există.

Este un document care poartă, culmea, avizul domnului Grindeanu, care la acel moment era ministrul Transporturilor, și în care sunt înșiruite mai multe companii care sunt propuse spre listare, așa cum puteți vedea.

Am publicat întregul document ca să fie clar pentru toată lumea și ca să vedeți ipocrizia la care s-a ajuns și minciuna care a fost folosită pentru a distruge România, pentru că nu există altă explicație să speli mințile oamenilor în 2026, să le mai spui că cineva a venit să vândă țara, în condițiile în care: 1. în 2021 ne-am asumat un plan național de reziliență, în care am asumat că vom lista cel puțin trei companii, să faci niște demersuri, să încerci niște demersuri, e adevărat, doar pe hârtie și când cineva vine și vede că suntem pe ultima sută, pentru că asta suntem, suntem în mai 2026, mai avem câteva luni, cineva vine să salveze situația, că asta am încercat să salvez situația și să găsesc o soluție pentru a încasa acești bani din PNRR, să faci o moțiune de cenzură, să dai jos un guvern, folosind . E incredibil (…)

Eu nu am știut nimic despre ce s-a întâmplat în guvernele precedente, n-am avut nicio informație, am luat-o de la capăt cu analiza și, după cum știți, mai mult de atât, s-a spus că eu voiam să vând țara și că ei nu au știut nimic despre aceste discuții, în condițiile în care ei înșiși le făcuseră. Și, să ne înțelegem, acest document este unul bun. Ce-a făcut domnul Grindeanu atunci și guvernul de atunci a făcut ceva bine. N-a dus până la capăt, n-a terminat lucrul ăsta. Asta este rău. Asta este răul care s-a produs și care ne face să riscăm să pierdem bani din PNRR. Dar m-au lăsat și pur și simplu. Vă dați seama că este o bătaie de joc, m-au lăsat să muncesc, să o iau de la capăt, să fac niște analize, ca să pună într-o moțiune de cenzură”, a declarat Oana Gheorghiu, pentru B1 TV.

Gheorghiu: Grindeanu a avizat listarea la bursă a următoarelor companii de stat…

Cu puțin timp înainte, vicepremierul demis publicase documentul în cauză pe Facebook, cu câteva explicații:

„Dovada minciunii domnului „Nu Ne Vindem Țara” Sorin Grindeanu.

Ieri, în Parlament, domnul președinte PSD Sorin Grindeanu a dărâmat Guvernul pentru a opri listarea companiilor de stat.

Însă anul trecut, domnul ministru PSD al Transporturilor Sorin Grindeanu a avizat listarea la bursă a următoarelor companii de stat: TAROM Compania Națională Aeroporturi București Compania Națională Administrația Porturilor Martime S.A. Societatea Carpatica Feroviar România S.A. Compania Națională Aeroportul International Timișoara Traian Vuia

În același document sunt propuse și: CEC Bank Poșta Română Loteria Română Imprimeria Națională Eximbank Romarm Cuprumin Societatea Națională a Sării Salrom ROMGAZ S.A. OIL Terminal S.A. Complexul Energetic Oltenia ELCEN CNAIR Uzina Termoelectrică Midia SN a Apelor Minerale

Am primit acest document astăzi. Evident, am verificat autenticitatea sa și am primit confirmarea că documentul este original.

Documentul cuprinde lista de companii, argumentație, calendar, plan de acțiune.

Toate aceste elemente, avizate de domnul Sorin Grindeanu.

Ce mai zice documentul? că listarea companiilor de stat este recomandare OECD că e obiectiv asumat prin PNRR că e necesară pentru atingerea jalonului 443 că trebuie selectați intermediari autorizați, adoptate hotărâri de guvern, pregătite ofertele publice

Așadar, domnul Sorin Grindeanu l-a dat jos pe Ilie Bolojan pentru că acesta din urmă voia listarea companiilor de stat.

Adică exact ceea ce domnul Sorin Grindeanu avizase el însuși anul trecut.