Coreea de Nord anunță că a lansat un nou „submarin nuclear tactic de atac” (FOTO)

Coreea de Nord a lansat un nou „submarin nuclear tactic de atac în stil coreean”, miercuri, în cadrul unei ceremonii la care a luat parte și dictatorul Kim Jong Un, anunță agenția de presă nord-coreeană (KCNA), potrivit .

Noul submarin „va executa misiuni de luptă ca unul dintre mijloacele ofensive subacvatice de bază ale forțelor navale” din Coreea de Nord, a declarat Kim Jong Un, citat de KCNA.

North Korea launched a new “Korean-style tactical nuclear attack submarine” on Wednesday, according to the state-run Korean Central News Agency (KCNA), during a ceremony attended the country’s leader Kim Jong Un

Submarinul supranumit „Erou Kim Kun Ok” va marca „începutul unui nou capitol pentru consolidarea forțelor navale”, susține KCNA.

The ceremony was attended by the country’s leader Kim Jong-un.

„Nu e loc de pași în spate în acțiunea de extindere a construcțiilor navale de nave, deoarece este sarcina prioritară ce trebuie îndeplinită fără greș”, a mai spus Kim Jong Un.

North Korea has launched its first operational ‘tactical nuclear attack submarine’ and assigned it to the fleet that patrols the waters between the Korean peninsula and Japan, state media said

— Reuters (@Reuters)