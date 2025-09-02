B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Acuzații de corupție în guvernul Spaniei. Premierul Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică

Acuzații de corupție în guvernul Spaniei. Premierul Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică

Adrian Teampău
02 sept. 2025, 08:24
Acuzații de corupție în guvernul Spaniei. Premierul Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică
Foto: Hepta - Zuma Press / Gian Mattia D Alberto

Premierul spaniol Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică, în contextul anchetelor de corupție care îi vizează pe mai mulți apropiați de-ai săi.

Cuprins:

  • Ce spune Pedro Sanchez despre acuzații
  • Acuzațiile de corupție în familia premierului
  • Colaboratorii premierului vizați de acuzații

Ce spune Pedro Sanchez despre acuzații

Pedro Sanchez s-a arătat deranjat de întrebările cu privire la acuzațiile de corupție care îi vizează, în special, pe soţia şi pe fratele său. În aceste condiții, el i-a acuzat pe judecătorii care coordonează aceste anchete că „fac politică”, după cum relatează AFP.

„Nu există nicio îndoială că există judecători care fac politică şi că există politicieni care încearcă să facă dreptate. Din fericire, este vorba despre o minoritate, dar aceasta există şi provoacă daune teribile, un prejudiciu imens justiţiei, puterii judiciare”, a declarat premierul socialist, într-un interviu difuzat la televiziunea publică RTVE.

Premierul Spaniei dă vina pe „organizațiile de extremă dreaptă” care fac acuzații false și deschid dosare împotriva apropiaților săi, între care fratele și soția.

„Nu am crezut niciodată că i se poate întâmpla asta unei persoane exercitând responsabilităţi politice, pentru că, mai mult, asta vine din acuzaţii false, extrase din presă ale unor organizaţii de extremă dreapta care se prezintă în anumite tribunale pentru a deschide un dosar, în acest caz împotriva unor apropiaţi, apropiaţi precum fratele meu sau soţia mea”, a adăugat Pedro Sanchez

Acuzațiile de corupție în familia premierului

Din aprilie 2024, Begońa Gómez, soția premierului Pedro Sanchez, este anchetată în mai multe cazuri de corupţie şi trafic de influenţă. Până la începutul anului universitar 2024, ea a condus un program de masterat la Universitatea Complutense din Madrid. Judecătorii o suspectează pe soția premierului spaniol că s-ar fi  folosit de statutul său pentru a obţine sponsorizări destinate acestui program masteral.

Totodată, fratele mai mic al premierului este anchetat într-un dosar de deturnare de fonduri, trafic de influenţă şi evaziune fiscală. Cercetările datează tot din cursul anului trecut.

În ambele cazuri, anchetele au fost deschise în urma unor plângeri formulate de asociații descrise ca fiind apropiate de extrema dreaptă.

Colaboratorii premierului vizați de acuzații

Și alte persoane apropiate prim-ministrului se află, de asemenea, în centrul unor procese de corupție, fapt ce a determinat opoziția să solicite în mod repetat demisia acestuia.

Astfel, fostul număr trei din Partidul Socialist Spaniol (PSOE), Santos Cerdan, apropiat al premierului Pedro Sanchez, a fost arestat preventiv în luna iunie. El este anchetat pentru luare de mită care vizează atribuirea unor contracte publice. Ancheta îi mai vizează pe fostul ministrul al transporturilor, Jose Luis Abalos, fost colaborator apropiat al premierului Sanchez, și pe un consilier al acestuia Koldo Garcia.

„Nu aveam nicio informaţie obiectivă indicând că puteau comite presupuse acte de corupţie”, a declarat Pedro Sanchez despre cei trei politicieni.

El a respins acuzațiile de corupție sistemică ce vizează PSOE, al cărui prim-secretar este, mai scrie AFP.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
Externe
Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
Bill Gates a dezvăluit singura meserie pe care AI nu o va înlocui în următorii 100 de ani
Externe
Bill Gates a dezvăluit singura meserie pe care AI nu o va înlocui în următorii 100 de ani
Donald Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate acum și să clarifice această mizerie”
Externe
Donald Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate acum și să clarifice această mizerie”
Tragedie în Sudan. Peste 1.000 de persoane au murit într-o alunecare de teren
Externe
Tragedie în Sudan. Peste 1.000 de persoane au murit într-o alunecare de teren
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU
Externe
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU
Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
Externe
Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
Prețul amețitor pentru o noapte într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Dubai i-a șocat pe turiști. Despre ce este vorba
Externe
Prețul amețitor pentru o noapte într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Dubai i-a șocat pe turiști. Despre ce este vorba
Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
Externe
Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Externe
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin
Externe
Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin
Ultima oră
11:48 - Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
11:48 - Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție”
11:30 - Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
11:27 - Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
11:23 - Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
11:21 - Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
11:07 - Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei
10:55 - Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: „Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate”
10:27 - Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
10:26 - Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”