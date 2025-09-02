Acuzații de corupție în guvernul Spaniei. Premierul Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică

Premierul spaniol Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică, în contextul anchetelor de care îi vizează pe mai mulți apropiați de-ai săi.

Cuprins:

Ce spune Pedro Sanchez despre acuzații

Acuzațiile de corupție în familia premierului

Colaboratorii premierului vizați de acuzații

s-a arătat deranjat de întrebările cu privire la acuzațiile de corupție care îi vizează, în special, pe soţia şi pe fratele său. În aceste condiții, el i-a acuzat pe judecătorii care coordonează aceste anchete că „fac politică”, după cum relatează AFP.

„Nu există nicio îndoială că există judecători care fac politică şi că există politicieni care încearcă să facă dreptate. Din fericire, este vorba despre o minoritate, dar aceasta există şi provoacă daune teribile, un prejudiciu imens justiţiei, puterii judiciare”, a declarat premierul socialist, într-un interviu difuzat la televiziunea publică RTVE.

Premierul dă vina pe „organizațiile de extremă dreaptă” care fac acuzații false și deschid dosare împotriva apropiaților săi, între care fratele și soția.

„Nu am crezut niciodată că i se poate întâmpla asta unei persoane exercitând responsabilităţi politice, pentru că, mai mult, asta vine din acuzaţii false, extrase din presă ale unor organizaţii de extremă dreapta care se prezintă în anumite tribunale pentru a deschide un dosar, în acest caz împotriva unor apropiaţi, apropiaţi precum fratele meu sau soţia mea”, a adăugat Pedro Sanchez

Acuzațiile de corupție în familia premierului

Din aprilie 2024, Begońa Gómez, soția premierului Pedro Sanchez, este anchetată în mai multe cazuri de corupţie şi trafic de influenţă. Până la începutul anului universitar 2024, ea a condus un program de masterat la Universitatea Complutense din Madrid. Judecătorii o suspectează pe soția premierului spaniol că s-ar fi folosit de statutul său pentru a obţine sponsorizări destinate acestui program masteral.

Totodată, fratele mai mic al premierului este anchetat într-un dosar de deturnare de fonduri, trafic de influenţă şi evaziune fiscală. Cercetările datează tot din cursul anului trecut.

În ambele cazuri, anchetele au fost deschise în urma unor plângeri formulate de asociații descrise ca fiind apropiate de extrema dreaptă.

Colaboratorii premierului vizați de acuzații

Și alte persoane apropiate prim-ministrului se află, de asemenea, în centrul unor procese de corupție, fapt ce a determinat opoziția să solicite în mod repetat demisia acestuia.

Astfel, fostul număr trei din Partidul Socialist Spaniol (PSOE), Santos Cerdan, apropiat al premierului Pedro Sanchez, a fost arestat preventiv în luna iunie. El este anchetat pentru luare de mită care vizează atribuirea unor contracte publice. Ancheta îi mai vizează pe fostul ministrul al transporturilor, Jose Luis Abalos, fost colaborator apropiat al premierului Sanchez, și pe un consilier al acestuia Koldo Garcia.

„Nu aveam nicio informaţie obiectivă indicând că puteau comite presupuse acte de corupţie”, a declarat Pedro Sanchez despre cei trei politicieni.

El a respins acuzațiile de corupție sistemică ce vizează PSOE, al cărui prim-secretar este, mai scrie AFP.