Coșmarul unor turiști români în Grecia. Ce au pățit în Halkidiki: „Ei nu răspund în fața legii cu absolut nimic!”

O familie de ajunsă în vacanță în Halkidiki, Grecia, s-a trezit fără mașină. Aceasta, una electrică marca Hyundai Ioniq, a fost parcată la 21:07 și la 21:14 deja fusese furată. Turiștii și-au dat seama în jurul orei 21:35, când mașina se îndreptă care Salonic. Hoțul, un tânăr din Bulgaria, a fost prins.

Ce a povestit proprietarul mașinii furate

„Mai nou, chiar dacă dezactivezi keyless go, se pare că au apărut alte dispozitive (și da, a fost găsit la perchezițiile de la domiciliul hoțului). Nu mai este nevoie de clonarea/ interceptarea cheii, absolut deloc. Se stă cu dispozitivul lângă mașină și în câteva minute reușesc să o deschidă. Norocul nostru a fost cu băiatul de la cazare, care cunoștea zona foarte a bine, am putut să o vedem pe GPS și în 30 de minute au găsit-o. Politia chiar și-a dat interesul, au fost chiar foarte ok, nu au avut ifose, aere de superioritate, nimic.

Chiar ne-au spus că am fost foarte norocoși că am observat dispariția ei așa de repede. Au dezactivat siguranță SOS, mai exact au topit-o. Și vorbesc la plural pentru că nici nu a fost unul singur! Așa că, aveți mare grijă! Concediu plăcut să aveți! Am uitat sa specific, acel dispozitiv poate deschide aproape, orice mașină mai nouă! Cică este ”ultimul nou apărut” și culmea este că se găsește de vânzare și cei ce o vând nu răspund în fața legii cu absolut nimic”, a povestit proprietarul mașinii, pe „Forum Grecia”, potrivit

Tot mai multe furturi în Grecia

Și alți turiști români și-au povestit pățaniile în Grecia.

„Și noi am pățit săptămâna aceasta în Nikitti. Ne-a interceptat cartela si ne-au furat toți banii. Și politia oricum nu face nimic”, a scris un internaut.

Iar cineva a comentat: „În Grecia sunt acum toți din România și Albania, Bulgaria”.