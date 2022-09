Cristian Diaconescu, după declarațiile lui Viktor Orban: Joacă foarte politic. La nivel înalt, într-un cadru multilateral, Ungaria nu scoate o vorbă! Suntem noi mai vocali decât ei (VIDEO)

Cristian Diaconescu, fost șef al diplomației române, susține că „Ungaria nu scoate o vorbă” într-un cadru multilateral la nivel înalt, în ciuda declarațiilor făcute în spațiul public de premierul Viktor Orban și reprezentanții săi. „Suntem noi mai vocali”, a spus fostul ministru, joi seară, pe B1 TV, la „Sub semnul întrebării!” cu Robert Turcescu.

Ce a spus Cristian Diaconescu, pe B1 TV, despre declarațiile premierului ungar Viktor Orban

Fostul ministru de externe a fost întrebat dacă se poate spune că liderul ungar joacă politic atunci când împotriva Rusiei și invocă presupuse efecte pozitive ale unui astfel de demers.

„Da, joacă foarte politic, dacă îmi permiteți, pentru că are un anume tip de presiune politică generată de câteva decizii iminente pe care le va lua Uniunea Europeană. Prima, ei nu au acces la PNRR, mecanismul de redresare și reziliență nu se aplică în legătură cu Ungaria, deci au pierdut câteva milioane bune de euro pentru probleme legate de corupție și stat de drept, pentru declarațiile domniei sale. În egală măsură, vor pierde cam 60-70% din fondurile de coeziune, tot datorită acestor probleme”, a răspuns Cristian Diaconescu.

„La aceste declarații nu e domnul Orban de vină. După părerea mea, avem un Consiliu Nord-Atlantic, avem un NATO și avem o Uniune Europeană, ambele organizații care sunt fundamentate (…) pe valori și standarde, păi să ne hotărâm… În condițiile Articolului 5 – Doamne, ferește! – dacă se întâmplă ceva, mergem și luptăm, și murim, soldați de-ai noștri, ca să apărăm Ungaria”, a continuat el.

„Mie mi se pare ceva derutant – și nu neapărat pe această declarație, ci față de mai multe atitudini ale domnului Viktor Orban. Dânsul sau reprezentanții dânsului la nivel înalt, într-un cadru multilateral, deci acolo unde probabil ceea ce spune ar presupune și o decizie, și o atitudine, și crearea unei mase critice, că de aia de duci în sala aia, că, altfel, degeaba dai banii pe bilet, la Consiliul Nord-Atlantic sau la Consiliul Uniunii Europene, Ungaria nu scoate o vorbă, o vorbă, nimic, absolut nimic! Suntem noi mai vocali decât sunt ei, nu scoate o vorbă!”, a adăugat Cristian Diaconescu.

„În momentul în care este întrebat direct, dacă se întâmplă, dar nu prea îl bagă în seamă, dar în momentul în care e întrebat direct, `domnule prim-ministru, dumneavoastră ați făcut niște declarații, ați spus niște lucruri, mă interesează pe mine din statul x, din Uniunea Europeană, ce ați vrut să spuneți`, cam așa e întrebarea, singura argumentație pe care am auzit-o din partea domnului Orban – nu e din bârfă, ca să zic așa – a fost `ceea ce spun eu am trecut prin campania electorală, deci sunt andorsat (aprobat, n.r.) de poporul meu, sunt legimat în a spune ce am spus, nu este o improvizație sau un fel de narcisism politic`. Bun, și problema rămâne acolo și trecem mai departe pe agendă”, a mai spus Cristian Diaconescu.