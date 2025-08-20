Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratis pentru turiști! Iată cum poți obține unul. Este foarte simplu

Ministerul Turismului și Sportului din Thailanda a propus un proiect prin care 200.000 de turiști străini vor beneficia de bilete gratuite pentru zboruri interne.
Care este scopul programului de zboruri interne gratuite
Cum pot turiștii să beneficieze de oferta din Thailanda
Ce companii aeriene sunt incluse în campanie
Care este impactul economic estimat
Când începe programul și cât durează
Scopul este de a stimula turismul local și de a atrage vizitatori și către destinații secundare, mai puțin explorate până acum.
Programul, denumit „Cumpără un bilet internațional, primești gratuit zboruri interne în Thailanda”, este dedicat celor care achiziționează un bilet de avion internațional către țară.
Turiștii care intră în program vor putea primi un zbor intern dus-întors gratuit, cu bagaj de cală de 20 kg inclus, potrivit bangkokpost.com.
Biletele vor fi disponibile pentru cei care își rezervă zborurile internaționale direct prin companiile aeriene sau prin agenții de turism online.
Zborurile interne gratuite în Thailanda vor fi disponibile prin cele mai importante șase companii aeriene:
Ministerul estimează că programul va aduce 8,8 miliarde baht (aprox. 246 milioane dolari) în economie, dintr-un buget de doar 700 de milioane baht (aprox. 19,6 milioane dolari).
Subvenția de stat va fi de 1.750 baht (aprox. 49 dolari) pentru un bilet dus sau 3.500 baht (aprox. 98 dolari) pentru un dus-întors.
Proiectul va fi înaintat săptămâna viitoare în ședința de guvern, pentru a fi aprobat.
Dacă primește undă verde, campania se va desfășura în perioada septembrie – noiembrie, timp de trei luni.