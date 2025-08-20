Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratis pentru turiști! Iată cum poți obține unul. Este foarte simplu

Ministerul Turismului și Sportului din Thailanda a propus un proiect prin care 200.000 de turiști străini vor beneficia de bilete gratuite pentru zboruri interne.

Cuprins

Care este scopul programului de zboruri interne gratuite

Cum pot turiștii să beneficieze de oferta din Thailanda

Ce companii aeriene sunt incluse în campanie

Care este impactul economic estimat

Când începe programul și cât durează

Care este scopul programului de zboruri interne gratuite

Scopul este de a stimula turismul local și de a atrage vizitatori și către destinații secundare, mai puțin explorate până acum.

Cum pot turiștii să beneficieze de oferta din Thailanda

Programul, denumit „Cumpără un bilet internațional, primești gratuit zboruri interne în Thailanda”, este dedicat celor care achiziționează un bilet de avion internațional către țară.

Turiștii care intră în program vor putea primi un zbor intern dus-întors gratuit, cu bagaj de cală de 20 kg inclus, potrivit

Biletele vor fi disponibile pentru cei care își rezervă zborurile internaționale direct prin companiile aeriene sau prin agenții de turism online.

Ce companii aeriene sunt incluse în campanie

Zborurile interne gratuite în Thailanda vor fi disponibile prin cele mai importante șase companii aeriene:

Thai Airways

Thai AirAsia

Bangkok Airways

Nok Air

Thai Lion Air

Thai Vietjet

Care este impactul economic estimat

Ministerul estimează că programul va aduce 8,8 miliarde baht (aprox. 246 milioane dolari) în economie, dintr-un buget de doar 700 de milioane baht (aprox. 19,6 milioane dolari).

Subvenția de stat va fi de 1.750 baht (aprox. 49 dolari) pentru un bilet dus sau 3.500 baht (aprox. 98 dolari) pentru un dus-întors.

Când începe programul și cât durează

Proiectul va fi înaintat săptămâna viitoare în ședința de guvern, pentru a fi aprobat.

Dacă primește undă verde, campania se va desfășura în perioada septembrie – noiembrie, timp de trei luni.