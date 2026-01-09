Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține că președintele Donald Trump, de fapt, a împușcat-o mortal pe femeia din Minneapolis, nu polițistul de imigrări, căci el „a aruncat otrava violenței armate peste America, practicând un discurs al urii cum n-am mai văzut de la diatribele sălbatice ale lui Hitler la adresa evreilor”.

Reacția lui CTP la crima care a scandalizat SUA

„Cine apasă pe trăgaci

În campania din 2016, Trump a declarat: „Pot să împușc un om pe stradă, că așa vreau eu, și nu voi pierde niciun vot”. Exact asta s-a întâmplat acum în Minneapolis. Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii cu pistolul în mână și a împușcat-o în plină față când femeia doar a mișcat vehiculul din loc, fără intenția de a da peste cineva, în fața mașinii nefiind nimeni. Trump este cel care a aruncat otrava violenței armate peste America, practicând un discurs al urii cum n-am mai văzut de la diatribele sălbatice ale lui Hitler la adresa evreilor. Și care o ucide încă o dată pe femeia neînarmată, care nu punea pe nimeni în pericol, declarând-o vinovată că i s-a tras un glonț în cap.

Președintele Germaniei, Walter Steinmeier, a afirmat fără ezitare că „lumea devine un cuib de tâlhari, care înșfacă ce vor”. Nu numai cuib de tâlhari, ci și de violatori de state și ucigași, sub steagul criminalului Donald Trump”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu, .

Amintim că un agent al autorităţii federale pentru imigraţie (ICE) o femeie de 37 de ani, cetățean american, în timpul unei operațiuni în Minneapolis. Președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și Departamentul de Securitate Internă al SUA au dat vina pe femeie și au vorbit chiar despre „un act de terorism intern”. În schimb, ei au fost contraziși de filmarea din timpul crimei, declarațiile martorilor și autoritățile locale.

Victima Renée Nicole Good avea 37 de ani, trei copii și era poetă.

Trump, criticat de Steinmeier și Macron

Recent președintele Germaniei, Walter Steinmeier, și cel al Franței, Emmanuel Macron, au acuzat că SUA sub Administrația Trump își abandonează misiunea, trădează și trece de partea răului.

„Există degradarea valorilor de către cel mai important partener al nostru, Statele Unite, care au contribuit la construirea acestei ordini mondiale. (…) Este vorba despre a împiedica lumea să se transforme într-un bârlog al tâlharilor, unde cei mai lipsiți de scrupule iau orice își doresc, unde regiuni sau țări întregi sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri”, a declarat Walter Steinmeier.

La rândul său, Emmanuel Macron a denunţat „noul colonialism şi noul imperialism” în relaţiile internaţionale, făcând referire la politica externă a SUA sub Administrația Trump, despre care a spus că „se îndepărtează” de unii aliaţi şi că împreună cu celelalte mari puteri manifestă „o adevărată tentaţie de a-şi împărţi lumea”.

SUA sunt o putere care „se îndepărtează progresiv de unii dintre aliaţii săi şi trece peste regulile internaţionale pe care le promova până recent”, în timp ce „agresivitatea neocolonială” e tot mai prezentă, a deplâns Macron.