Consiliul Județean Worcestershire din Anglia și-a cerut scuze după ce i-a acordat unui bărbat nevăzător și fiicei sale doar două săptămâni pentru a plăti 70.000 de euro, o sumă acumulată în decursul a doi ani din cauza faptului că nu a putut citi facturile primite. Autoritățile locale au continuat să îi trimită scrisori și facturi, deși bărbatul figura ca persoană cu grave deficiențe de vedere.

Cum a ajuns un bărbat nevăzător să aibă datorii de 70.000 de euro

Când datoria sa a ajuns la 70.000 de euro, fiica bărbatului – care deține o procură pentru administrarea finanțelor tatălui său – a primit o notificare care o ruga să achite suma integrală în decursul a două săptămâni.

Consiliul i-a scris bărbatului pentru prima dată bărbatului, în ianuarie 2023, oferindu-se să efectueze o evaluare financiară a nevoilor sale de îngrijire, se arată într-o plângere depusă de Ombudsmanul pentru Administrația Locală și Asistență Socială (LGSO). Când acesta nu a răspuns la scrisoare, consiliul i-a trimis o alta, informându-l că va trebui să plătească costul integral al îngrijirii sale. Bărbatul a mărturisit, în mai multe ocazii, că era confuz în legătură cu necesitatea de a plăti pentru îngrijirea sa, inclusiv în timpul unei evaluări medicale în mai 2023 și al unui telefonic în august 2023. Bărbatul și-a exprimat explicit dorința să nu fie înregistrat ca nevăzător și nu dorea niciun sprijin, dar cu toate astea a primit o scrisoare în care i se spunea că datora peste 1.100 de euro.

Deși un reprezentant al consiliului a admis că problemele de vedere ale bărbatului ar fi putut afecta capacitatea acestuia de a răspunde corespondenței, autoritatea a continuat să comunice exclusiv prin notificări scrise și a realizat o evaluare financiară fără a adapta procedurile la nevoile sale specifice de comunicare, relatează .

Câți bani au primit bărbatul aproape orb și fiica sa pentru încurcătură

În iulie 2024, copiii săi au fost împuterniciți legal pentru administrarea situației sale financiare.

Pe parcursul anului 2024, fiica bărbatului a primit o notificare prin care i se solicita achitarea datoriei tatălui ei, cumulată în cei doi ani în care nu a răspuns corespondenței. Ulterior, în noiembrie 2024, femeia a fost informată printr-o nouă scrisoare că suma restantă, ajunsă la 70.000 de euro, trebuia achitată într-un termen de doar două săptămâni. În sesizarea adresată consiliului, fiica a arătat că demersul autorităților a fost lipsit de rezonabilitate și că nu s-a ținut cont de faptul că tatăl ei își pierduse aproximativ 90% din vedere.

Ombudsmanul a stabilit că „nu a existat nicio persoană în cadrul consiliului care să își asume responsabilitatea de a evalua corespunzător necesitățile de comunicare ale bărbatului și de a decide dacă se impuneau ajustări rezonabile”.

Potrivit raportului, consiliul ar fi putut anticipa aceste cerințe și ar fi putut implementa soluții simple încă din ianuarie 2023, însă a omis să facă acest lucru și a pierdut numeroase alte ocazii, pe parcursul următoarelor 22 de luni, de a corecta situația.

În septembrie 2025, consiliul a fost obligat să își ceară scuze atât bărbatului, cât și fiicei sale, și să le acorde despăgubiri în valoare de 300, respectiv 150 de lire sterline.