Marine Le Pen va apărea marți, 13 ianuarie, în fața unei instanțe de apel care va stabili dacă va putea candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. Lidera partidului de extremă dreaptă Rassemblement National (RN) a primit interdicție de a candida după de anul trecut.

Marine Le Pen se confuntă cu judecătorii

Marţi începe procesul care va stabili dacăl lidera de extremă dreaptă va putea candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. Marine Le Pen a primit o interdicție, după ce a fost condamnată pentru pentru deturnare de fonduri de la Parlamentul European. Dacă judecătorii de apel vor menține sentința inițială, la alegerile de anul viitor se va prezenta Jordan Bardella, favorit al Rassemblement National (RN), scrie .

Le Pen pare hotărâtă să-şi susţină apelul pe baza unor . De asemenea, în fața judecătorilor, ea intenționează să demonstreze că interdicţia este disproporţionată. Se pare că a ales această cale, în locul unei campanii agresive de victimizare în care să insiste pe faptul că este o victimă politică.

Se preconizează că procesul în apel va dura aproximativ o lună, însă un verdict va fi anunțat abia în vară. Între timp, Le Pen se confruntă cu alte probleme, de natură internă. Electoratul său înclină tot mai mult către Jordan Bardella. În aceste condiții, ceea ce trebuia să fie un plan de rezervă, seamănă tot mai mult cu principala opțiune.

Un sondaj realizat de Ipsos, în decembrie, a arătat că tânărul de 30 de ani o depăşeşte pe Le Pen. El este cotat drept politicianul francez cu cea mai mare pondere de opinii pozitive. Un alt sondaj, realizat de Odoxa, în noiembrie, a arătat că Bardella ar câştiga ambele tururi ale alegerilor prezidenţiale.

Le Pen nu renunță la candidatură

Partidul extremist RN insistă că Marine Le Pen este prima opţiune pentru alegerile de anul viitor. Pentru a candida, însă, este nevoie să câștige apelul rapid. Ea trebuie să adopte o strategie potrivită ca să se asigure că procesul nu se va termina cu acelaşi verdict ca în primă instanţă. Acest lucru va fi dificil pentru că nu este cunosută pentru atitudinea modestă și umilă care ar putea impresiona un judecător.

De altfel, la scurtă vreme după condamnare a declarat că mişcarea sa va urma exemplul lui Martin Luther King, simbolul drepturilor civile, acuzând o încălcare a democrației. Un gest care nu dă bine în fața unor judecători. Acum, pare că avocații ei vor urma o altă strategie și vor renunța la atacurile politizare. Ei vor să câștige simpatia judecătorilor.

„Vom aborda cazul cu o anumită umilinţă şi vom încerca să nu considerăm că este un proces politic”, a declarat un politician de extremă dreaptă, co-inculpat în dosar.

Le Pen şi alţi 24 de co-inculpaţi au fost judecaţi la sfârşitul anului 2024. Ei au fost acuzați că au folosit ilegal fonduri de la Parlamentul European. Banii au fost utilizați pentru plata funcționarilor partidului care au fost angajați pe post de asistenți parlamentari. Aceşti asistenţi, a susţinut acuzarea, rareori sau niciodată au lucrat pentru Parlamentul European.

Probele au incriminat-o pe Marine Le Pen

Acuzarea a adus probe indubitabile prin care și-a demontrat acuzațiile. Între altele a fost prezentat mesajul transmis de un astfel de „asistent parlamentar” care o întreba pe Marine Le Pen când poate să-l cunoască pe eurodeputatul pentru care, se presupune, lucra de mai multe luni.

Acest gen de probe a dat peste cap apărarea RN, care a încercat să scape prezentând procesul ca fiind rezultatul luptei politice. La momentul respectiv avocații apărării s-au bazat pe o reacție a opiniei publice. În cele din urmă, însă au fost nevoiți să aceepte consecinţele unei condamnări.

Având în vedere greșeala din procesul inițial, apărarea vrea să schimbe . Avocații mai multor co-inculpaţi vor urmări demersuri mai tradiţionale. Ei au analizat hotărârea inițială și au încercat să identifice potențiale contrargumente sau probleme de natură procedurală.

Avocaţii apărării intenţionează, de asemenea, să-şi adapteze argumentele individuale la fiecare client. Apărătorii vor să evite alimentarea sentimentului că deciziile luate la cel mai înalt nivel al conducerii RN sunt impuse întregului partid. În timpul procesului iniţial, acuzarea a susţinut cu succes că şefii RN au ales personal asistenţii, de la sediul partidului, pentru a servi conducerea, iar nu europarlamentarii.