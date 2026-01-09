B1 Inregistrari!
Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales

B1.ro
09 ian. 2026, 20:55
Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a omorât un influencer scoțian o bătrână
  2. Ce a făcut bărbatul după accident
  3. Ce pedeapsă a primit un influencer scoțian după ce a ucis o bătrână

Un influencer scoțian urmează să petreacă nouă ani după gratii, după ce a ucis o bătrână.  Bărbatul a încercat să dea vina pentru un român pentru faptă, însă polițiștii au descoperit adevărul despre incident.

Cum a omorât un influencer scoțian o bătrână

Leigh Sutherland, în vârstă de 31 de ani, a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru producerea unui accident rutier care s-a soldat cu moartea unei bătrâne, Margaret Allan. Incidentul a avut loc în iunie 2023 în Cumbernauld, North Lanarkshire, Scoția.

La momentul accidentului, Sutherland se afla la volanul Fordului său Mondeo, despre care fusese avertizat că are probleme la sistemul de frânare și la baterie. Influencerul a decis să nu țină cont de avertismente, ba chiar a condus depășind viteza legală, ceea ce a dus la coliziunea dintre mașina lui și cea condusă de Margaret Allan.

Sutherland a părăsit locul accidentul înainte ca polițiștii să ajungă.

Ce a făcut bărbatul după accident

Sutherland le-a spus ofițerilor că un bărbat român testa vehiculul, care era de vânzare, ba chiar a postat videoclipuri în care vorbea despre accident, cât se afla în arest preventiv. Judecătorul de la Înalta Curte din Glasgow, Thomas Hughes, a descris acțiunile influencerului ca fiind „total nepotrivite”. Tot Hughes a spus desăre atitudinea lui Sutherland că a fost „absolut inacceptabilă”.

„Ați plecat din zonă, fără a acorda atenție celor pe care i-ați rănit și i-ați lăsat în voia sorții lor”, a spus judecătorul, potrivit Sky.

Judecătorul a spus că problemele cu sistemul de frânare al mașinii „trebuie să fi fost destul de evidente”, dar Sutherland „a continuat să conducă”.

Ce pedeapsă a primit un influencer scoțian după ce a ucis o bătrână

Sutherland a fost condamnat la nouă ani de închisoare și i s-a interzis să mai conducă timp de 13 ani și șase luni.

Poliția scoțiană a declarat că lui Sutherland i-a fost suspendat dreptul de a conduce timp de șase luni, cu doar o săptămână înainte de accident.

Sergentul Andy Coutts, de la poliția rutieră din North Lanarkshire, a declarat că Sutherland nu a arătat „nicio remușcare” cu privire la tragedie.

