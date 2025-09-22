Emisiunea lui Jimmy Kimmel revine în grila de programe a , după ce a fost scoasă de pe post la presiunile administrație Trump, pentru comentariilor la adresa lui Charlie Kirk.

Jimmy Kimmel revine pe post

Conducerea Disney a fost nevoită să schimbe decizia inițială ca urmare a numărului mare de utilizatori care au început să renunțe la abonamentele pentru platforma de streaming. Propunerea s-a răspândit cu iuțeală pe social-media, printre susținătorii inițiativei fiind cântăreața , dar și alte personalități americane.

În acest condiții, compania Walt Disney a cedat presiunii opiniei publice și a decis ca emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” să continue începând de marți. Emisiunea va fi reluată pe tronsonul obișnuit, conform unui comunicat de presă.

„Miercurea trecută, am luat decizia de a suspenda producția emisiunii pentru a evita agravarea unei situații tensionate într-un moment emoțional pentru țara noastră. Este o decizie pe care am luat-o deoarece am considerat că unele dintre comentarii erau nepotrivite și, prin urmare, insensibile. Am petrecut ultimele zile purtând discuții serioase cu Jimmy și, după aceste discuții, am ajuns la decizia de a relua emisiunea marți”, a transmis compania, conform .

Kimmel a fost acuzat că ar fi fost „ofensiv și insensibil” din cauza a ceea ce a spus în emisiunea sa de lunea trecută.

MAGA a cerut sancționarea lui Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel a fost scos din grila ABC în urma unei dispute legate de comentariile despre Charlie Kirk transmite Sky News. Comediantul i-a acuzat pe Donald Trump și pe aliații săi că au profitat de asasinarea influencerului MAGA.

Decizia ABC de a retrage emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” a venit după ce Nexstar Media, unul dintre cei mai mari proprietari de posturi de televiziune din ţară, a declarat că va retrage emisiunea de la toate „posturile de televiziune proprii şi partenere afiliate reţelei ABC Television Network”.

Kimmel a fost criticat de MAGA după emisiunea de lunea trecută, în timpul căreia a spus că „mulţimea MAGA” încearcă să-l descrie „pe acest copil care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei”. Comentariu său a provocat inclusiv reacția preşedintelui FCC (Federal Communications Commission) instituția de reglementare audio-video, Brendan Carr. El măsuri împotriva realizatorului de televiziune.

„Aceste companii pot găsi modalităţi de a schimba comportamentul şi de a lua măsuri, sincer, împotriva lui Kimmel, altfel FCC va avea de lucru în plus”, a declarat președintele FCC.

Donald Trump satisfăcut de concedierea lui Kimmel

a calificat drept „veşti bune” faptul că programul de televiziune al comediantului Jimmy Kimmel a fost anulat de reţeaua ABC. Aflat în vizită oficială în Marea Britanie, Trump și-a arătat satisfacția pentru concedierea acestuia. El a spus că ar fi fost scos de pe post din cauza audiențelor slabe.

„Ei bine, Jimmy Kimmel a fost concediat mai ales din cauza audiențelor slabe. Și a spus un lucru oribil despre un domn minunat cunoscut sub numele de Charlie Kirk. (…) „Jimmy Kimmel nu este o persoană talentată. Avea audiențe foarte slabe și ar fi trebuit să-l concedieze cu mult timp în urmă. Deci, știți, puteți numi asta libertate de exprimare sau nu. A fost concediat din lipsă de talent”, a declarat Donald Trump.

Vedetele de la Hollywood au sărit în ajutorul comediantului

Vestea reintegrării a venit în momentul în care sute de vedete de la Hollywood și de pe Broadway, între care Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks și Meryl Streep, au îndemnat americanii să „lupte pentru a apăra și păstra drepturile noastre protejate de Constituție” în urma suspendării lui Kimmel.

Peste 430 de vedete de cinema, televiziune și teatru, precum și comici, regizori și scriitori au semnat o scrisoare deschisă adresată American Civil Liberties Union. Aceștia au arătat că este „un moment întunecat pentru libertatea de exprimare în țara noastră”.

Tot luni, emisiunea The View de la ABC s-a pronunțat asupra controversei, deși nu a abordat subiectul timp de două episoade după suspendarea lui Kimmel. Co-prezentatoarea Whoopi Goldberg a deschis emisiunea spunând: „Nimeni nu ne reduce la tăcere”, iar ea și colegii ei au condamnat decizia Disney.