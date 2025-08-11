O femeie din Germania a fost martora unui eveniment greu de crezut. Deși și-a scăpat telefonul dintr-un avion, de la 800 de metri înălțime, și-a găsit dispozitivul intact.

Cum și-a găsit telefonul

Evenimentul greu de crezut a început pe când Ashley Prange, aflată într-un avion de mici dimensiuni deasupra Germaniei, a vrut să imortalizeze momentul. A scos telefonul și a început să filmeze, când device-ul i-a fost smuls din mâini și a căzut de la 800 de metri, în gol.

Deși credea că este imposibil să-și mai găsească telefonul, femeia a mai dat o șansă acestei ipoteze. Folosindu-se de o aplicație care îi localizează telefonul, aceasta a observat că device-ul ei se afla într-o pădure. Ceea ce a motivat-o cu adevărat să plece în căutarea telefonului a fost faptul că în husa acestuia se aflau cardul de credit și permisul de conducere.

Câteva ore mai târziu, în , pe pământ, Ashley și-a văzut telefonul. Acesta era intact, fără nicio fisură pe și fără probleme în a porni. Femeie crede că această minune se datorează, în mare parte, husei pe care o avea la cel moment.

Ce mesaj a transmis femeia pe rețelele de socializare

După ce a fost martora acestui eveniment, femeia a povestit întreaga experiență pe rețelele de socializare. Întâmplarea, deși vorbește despre găsirea unui telefon, subliniază importanța speranței când vine vorba de lucruri ce par imposibile.

„Este o poveste incredibilă. În timp ce zburam cu avionul în Germania, telefonul meu a fost aspirat din avion în timp ce filmam. A căzut de la o înălțime de peste 800 de metri. Evident, am crezut că l-am pierdut pentru totdeauna, dar am verificat funcția «Găsește-mi iPhone-ul». A arătat că telefonul era ultima oară detectat într-o pădure. Pentru că în telefon aveam cardul de credit și permisul de conducere, am decis să facem o drumeție să vedem dacă îl găsim. Pădurea era imensă, dar, în mod surprinzător, am găsit telefonul și cardurile! Telefonul nu era deloc spart și funcționa perfect. Nu știu cum e posibil!”, a povestit ea pe Instagram, potrivit .