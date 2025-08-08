B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de telefon. Vara, timpul petrecut în fața ecranelor crește semnificativ

România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de telefon. Vara, timpul petrecut în fața ecranelor crește semnificativ

B1.ro
08 aug. 2025, 21:30
România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de telefon. Vara, timpul petrecut în fața ecranelor crește semnificativ
Sursa Foto: Freepik.com

Vara este sezonul care favorizează accentuarea dependenței de telefon la tineri și adolescenți. Media zilnică ajunge astfel să depășească chiar și șase ore.  

 

Cuprins:

  1. Pe ce aplicații petrec tinerii cel mai mult timp
  2. Cum se manifestă dependența de telefoane

Pe ce aplicații petrec tinerii cel mai mult timp

Vara vine la pachet cu foarte mult timp liber pentru copii și tineri, timp liber pe care și-l doresc, dar pe care nu știu cum să-l valorifice. Astfel, ajung să petreacă pe telefon mare parte din timpul pe care îl au la dispoziție, vizionând conținut nepotrivit, care ar putea avea efecte negative asupra creierului lor. Instagram și TikTok deschid topul aplicațiilor pe care copii și tinerii petrec cel mai mult timp.

„Vara aproape se dublează față de timpul pe care îl petrec într-o zi obișnuită când merg și la școală. La școală nu au acces la telefon cel puțin 50 de minute în timpul orelor, nu au voie să îl folosească. În vacanță nu mai au limitarea aceasta și telefonul este însoțitorul lor permanent”, a explicat Cristina Lupu, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, citată Știrile ProTV.

Cum se manifestă dependența de telefoane

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de rețelele sociale. 28% dintre copiii din țara noastră, cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, petrec chiar mai bine de 8 ore zilnic pe telefon.

Mai multe studii arată că această dependență se manifestă similar cu cea de cocaină. Unii ajung să nu se mai poată controla atunci când au telefonul în mână, astfel că renunță la alte activități doar pentru a rămâne conectați la ceea ce se petrece online.

„Urmărești o poveste care are cap și coadă. Ba chiar poate să te și ajute din niște puncte de vedere, să empatizezi cu personajele sau alte lucruri. Problema mare, foarte mare și foarte documentată… aplicațiile precum TikTok, story-urile de pe Instagram, de pe Youtube unde odată la câteva secunde maxim zeci de secunde se schimbă conținutul. Multitasking-ul acesta media apelează la aceleași circuite cerebrale ca și consumul de cocaină”, a explicat Paul Olteanu, trainer focalizat pe neuroștiință.

Experții medicali avertizează că această dependență ar putea avea legături directe cu depresia, anxietatea și chiar și agresivitatea.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O femeie a fost înjunghiată în plină stradă, în București. Reacția martorilor, de-a dreptul halucinantă
Eveniment
O femeie a fost înjunghiată în plină stradă, în București. Reacția martorilor, de-a dreptul halucinantă
După trupa Paraziții, nici trupa Vama NU va participa la ediția din acest an de la UNTOLD. Motivul pentru care s-au retras: „Ne pare rău!”
Eveniment
După trupa Paraziții, nici trupa Vama NU va participa la ediția din acest an de la UNTOLD. Motivul pentru care s-au retras: „Ne pare rău!”
Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
Externe
Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
A trecut o lună de când Emil Gânj este căutat. Ce spun localnicii din Mureș, speriați că individul ar putea acționa din nou
Eveniment
A trecut o lună de când Emil Gânj este căutat. Ce spun localnicii din Mureș, speriați că individul ar putea acționa din nou
Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
Eveniment
Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
România obține licența de exploatare a grafitului de la Baia de Fier. O resursă strategică reintră în circuitul economic
Eveniment
România obține licența de exploatare a grafitului de la Baia de Fier. O resursă strategică reintră în circuitul economic
Alimentele care ar trebui evitate pe măsură ce îmbătrânim. Ce spun specialiștii
Eveniment
Alimentele care ar trebui evitate pe măsură ce îmbătrânim. Ce spun specialiștii
Fostă contabilă din București, acuzată că a încercat să-și ucidă soțul. Motivul halucinant din spatele gestului  
Eveniment
Fostă contabilă din București, acuzată că a încercat să-și ucidă soțul. Motivul halucinant din spatele gestului  
Cuplu de pensionari din Pitești, la cuțite. O femeia de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul ei cu un an mai în vârstă
Eveniment
Cuplu de pensionari din Pitești, la cuțite. O femeia de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul ei cu un an mai în vârstă
Decizia neașteptată luată de trupa Paraziții: Nu vor cânta la UNTOLD și au suspendat următoarele apariții live. Ce a transmis Cheloo
Eveniment
Decizia neașteptată luată de trupa Paraziții: Nu vor cânta la UNTOLD și au suspendat următoarele apariții live. Ce a transmis Cheloo
Ultima oră
22:01 - O femeie a fost înjunghiată în plină stradă, în București. Reacția martorilor, de-a dreptul halucinantă
21:56 - După trupa Paraziții, nici trupa Vama NU va participa la ediția din acest an de la UNTOLD. Motivul pentru care s-au retras: „Ne pare rău!”
21:52 - Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
21:32 - Bujduveanu anunță că s-a economisit 1 milion de euro pe an la buget, după ce au scăzut salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administraţie: “Era aberant ca un director să aibă un salariu de 40.000 de lei” (VIDEO)
21:21 - Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
21:05 - Stelian Bujduveanu anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” (VIDEO)
20:57 - A trecut o lună de când Emil Gânj este căutat. Ce spun localnicii din Mureș, speriați că individul ar putea acționa din nou
20:48 - Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
20:39 - Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese: „E un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”
20:30 - O actriță din România, ținta comentariile negative după ce a anunțat că este însărcinată. „Nu înțeleg pasiunea pentru a insulta străini”