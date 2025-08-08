Vara este sezonul care favorizează accentuarea dependenței de telefon la tineri și adolescenți. Media zilnică ajunge astfel să depășească chiar și șase ore.

Pe ce aplicații petrec tinerii cel mai mult timp Cum se manifestă dependența de telefoane

Vara vine la pachet cu foarte mult timp liber pentru copii și tineri, timp liber pe care și-l doresc, dar pe care nu știu cum să-l valorifice. Astfel, ajung să petreacă pe telefon mare parte din timpul pe care îl au la dispoziție, vizionând conținut nepotrivit, care ar putea avea efecte negative asupra creierului lor. Instagram și TikTok deschid topul aplicațiilor pe care copii și tinerii petrec cel mai mult timp.

„Vara aproape se dublează față de timpul pe care îl petrec într-o zi obișnuită când merg și la școală. La școală nu au acces la telefon cel puțin 50 de minute în timpul orelor, nu au voie să îl folosească. În vacanță nu mai au limitarea aceasta și telefonul este însoțitorul lor permanent”, a explicat Cristina Lupu, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, citată .

Cum se manifestă dependența de telefoane

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de rețelele sociale. 28% dintre copiii din țara noastră, cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, petrec chiar mai bine de 8 ore zilnic pe telefon.

Mai multe studii arată că această dependență se manifestă similar cu cea de cocaină. Unii ajung să nu se mai poată controla atunci când au telefonul în mână, astfel că renunță la alte activități doar pentru a rămâne conectați la ceea ce se petrece online.

„Urmărești o poveste care are cap și coadă. Ba chiar poate să te și ajute din niște puncte de vedere, să empatizezi cu personajele sau alte lucruri. Problema mare, foarte mare și foarte documentată… aplicațiile precum , story-urile de pe Instagram, de pe Youtube unde odată la câteva secunde maxim zeci de secunde se schimbă conținutul. Multitasking-ul acesta media apelează la aceleași circuite cerebrale ca și consumul de cocaină”, a explicat Paul Olteanu, trainer focalizat pe neuroștiință.

Experții medicali avertizează că această dependență ar putea avea legături directe cu , anxietatea și chiar și agresivitatea.