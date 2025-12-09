Un bărbat a luat pe nepregătite securitatea din Italia. Albanezul a reușit să evadeze dintr-o închisoare și nici măcar nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Este a patra oară când bărbatul, cunoscut pentru capacitățile sale de evadare, scapă din detenție.
Sentința bărbatului este valabilă până în 2048, dar Taulant Toma, un albanez în vârstă de 41 de ani, a decis să-și „accelereze” eliberarea. De duminică dimineață, este căutat peste tot în jurul închisorii de maximă securitate Opera din Milano.
Toma, cu antecedente penale pentru jaf, furt și trafic de droguri, este cunoscut ca expert în evadări. Alarma a fost dată la ora 08:00 dimineața, când, în timpul unui control de rutină, gardienii nu l-au găsit în celulă.
Conform investigațiilor preliminare, Taulant a tăiat gratiile ferestrei celulei și, folosindu-se de mai multe cearceafuri înnodate, a reușit să ajungă în curtea interioară a închisoare. Apoi s-a urcat peste zidul care împrejmuiește curtea și s-a făcut dispărut, potrivit Gazeta Express.
Ancheta analizează imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a-i reconstitui în detaliu mișcările și a descoperi unde ar fi putut merge.
Aceasta este a patra evadare din „cariera” sa, deși a fost prins de fiecare dată.
Ultima sa evadare a fost în 2013, când a reușit să fugă din închisoarea din Parma cu un alt deținut. A fost arestat în Belgia, dar a reușit să evadeze din nou câteva luni mai târziu, până la capturarea sa în 2015.
Prima evadare datează din octombrie 2009, pe când era deținut în închisoarea Terni. A fost capturat la sfârșitul lunii decembrie, în același an, după ce a fost găsit într-o casă din provincia Pavia.