Un bărbat a luat pe nepregătite securitatea din Italia. Albanezul a reușit să evadeze dintr-o închisoare și nici măcar nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Este a patra oară când bărbatul, cunoscut pentru capacitățile sale de evadare, scapă din detenție.

Când ar fi trebuit eliberat albanezul care a reușit să evadeze din închisoare

Sentința bărbatului este valabilă până în 2048, dar Taulant Toma, un albanez în vârstă de 41 de ani, a decis să-și „accelereze” eliberarea. De duminică dimineață, este căutat peste tot în jurul închisorii de maximă securitate Opera din Milano.

Pentru ce a fost condamnat albanezul care a reușit să evadeze din închisoare

Toma, cu antecedente penale pentru , furt și trafic de droguri, este cunoscut ca expert în evadări. Alarma a fost dată la ora 08:00 dimineața, când, în timpul unui control de rutină, gardienii nu l-au găsit în celulă.

Cum a reușit să evadeze

Conform investigațiilor preliminare, Taulant a tăiat gratiile ferestrei celulei și, folosindu-se de mai multe cearceafuri înnodate, a reușit să ajungă în curtea interioară a închisoare. Apoi s-a urcat peste zidul care împrejmuiește curtea și s-a făcut dispărut, potrivit .

Ancheta analizează imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a-i reconstitui în detaliu mișcările și a descoperi unde ar fi putut merge.

Aceasta este a patra evadare din „cariera” sa, deși a fost prins de fiecare dată.

Când a avut loc ultima evadare

Ultima sa evadare a fost în 2013, când a reușit să fugă din închisoarea din Parma cu un alt deținut. A fost arestat în Belgia, dar a reușit să evadeze din nou câteva luni mai târziu, până la capturarea sa în 2015.

Prima evadare datează din octombrie 2009, pe când era deținut în închisoarea Terni. A fost capturat la sfârșitul lunii decembrie, în același an, după ce a fost găsit într-o casă din provincia Pavia.