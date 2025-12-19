Guvernul britanic a pus la punct un program extins cu măsuri menite să combată misoginia în școlile și liceele din țară. Planul vine la nouă luni după ce , care prezintă uciderea unei adolescente de un coleg de clasă influențat de masculinitatea toxică, a șocat opinia publică din întreaga lume.

Ce prevede planul britanic de combatere a misoginiei

Astfel, profesorii din școli și licee vor beneficia de un program de instruire pentru a identifica şi a combate semnele de sexism, informează AFP.

De asemenea, ei vor fi instruiţi cum să abordeze cu elevii chestiuni precum consimţământul şi pericolele asociate cu partajarea unor imagini intime.

Elevii „cu risc ridicat” vor primi „un sprijin suplimentar”, în special cursuri „despre combaterea influenţelor misogine profund înrădăcinate”, a transmis guvernul britanic.

Iar o nouă linie de asistenţă telefonică va fi pusă la dispoziția adolescenților care se consideră victime ale unor comportamente sexiste, pentru a primi ajutor și îndrumare.

Peste 40% dintre tinerii britanici au o părere bună despre misoginul Andrew Tate

„Toţi părinţii ar trebui să stea liniștiți că fiicele lor sunt în siguranţă la şcoală, pe internet şi în relațiile pe care le au. Dar, de prea multe ori, idei toxice le sunt inoculate oamenilor de la vârste fragede, fără ca acestea să fie puse la îndoială”, a declarat premierul britanic, laburistul Keir Starmer.

Potrivit unui studiu realizat de asociaţia Hope Not Hate anul trecut, peste 40% dintre bărbaţii tineri din Regatul Unit au o părere pozitivă despre Andrew Tate, , care promovează masculinitatea excesivă.