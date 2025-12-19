B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cum vrea guvernul britanic să combată misoginia din școli și licee. Măsurile anunțate

Cum vrea guvernul britanic să combată misoginia din școli și licee. Măsurile anunțate

Traian Avarvarei
19 dec. 2025, 10:42
Cum vrea guvernul britanic să combată misoginia din școli și licee. Măsurile anunțate
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Ce prevede planul britanic de combatere a misoginiei
  2. Peste 40% dintre tinerii britanici au o părere bună despre misoginul Andrew Tate

Guvernul britanic a pus la punct un program extins cu măsuri menite să combată misoginia în școlile și liceele din țară. Planul vine la nouă luni după ce serialul „Adolescence”, care prezintă uciderea unei adolescente de un coleg de clasă influențat de masculinitatea toxică, a șocat opinia publică din întreaga lume.

Ce prevede planul britanic de combatere a misoginiei

Astfel, profesorii din școli și licee vor beneficia de un program de instruire pentru a identifica şi a combate semnele de sexism, informează AFP.

De asemenea, ei vor fi instruiţi cum să abordeze cu elevii chestiuni precum consimţământul şi pericolele asociate cu partajarea unor imagini intime.

Elevii „cu risc ridicat” vor primi „un sprijin suplimentar”, în special cursuri „despre combaterea influenţelor misogine profund înrădăcinate”, a transmis guvernul britanic.

Iar o nouă linie de asistenţă telefonică va fi pusă la dispoziția adolescenților care se consideră victime ale unor comportamente sexiste, pentru a primi ajutor și îndrumare.

Peste 40% dintre tinerii britanici au o părere bună despre misoginul Andrew Tate

„Toţi părinţii ar trebui să stea liniștiți că fiicele lor sunt în siguranţă la şcoală, pe internet şi în relațiile pe care le au. Dar, de prea multe ori, idei toxice le sunt inoculate oamenilor de la vârste fragede, fără ca acestea să fie puse la îndoială”, a declarat premierul britanic, laburistul Keir Starmer.

Potrivit unui studiu realizat de asociaţia Hope Not Hate anul trecut, peste 40% dintre bărbaţii tineri din Regatul Unit au o părere pozitivă despre Andrew Tate, un influencer misogin, care promovează masculinitatea excesivă.

Tags:
Citește și...
Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să depună reclamații dacă sunt discriminați la locul de muncă
Externe
Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să depună reclamații dacă sunt discriminați la locul de muncă
Kennedy Center ar putea deveni „Trump-Kennedy Center”. Iată despre ce este vorba
Externe
Kennedy Center ar putea deveni „Trump-Kennedy Center”. Iată despre ce este vorba
Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea de Crăciun. Imaginea care a emoționat fanii (FOTO)
Externe
Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea de Crăciun. Imaginea care a emoționat fanii (FOTO)
Violențe la Bruxelles. 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului European (VIDEO)
Externe
Violențe la Bruxelles. 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului European (VIDEO)
Vânzările de medicamente anti-mahmureală au explodat în Rusia: E cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului asupra Ucrainei
Externe
Vânzările de medicamente anti-mahmureală au explodat în Rusia: E cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului asupra Ucrainei
Proces istoric în Franța: Condamnarea primită de „unul dintre cei mai mari criminali”. Cum a otrăvit peste 30 de oameni (VIDEO)
Externe
Proces istoric în Franța: Condamnarea primită de „unul dintre cei mai mari criminali”. Cum a otrăvit peste 30 de oameni (VIDEO)
Delegația română din S&D: Comisia Europeană trebuie să asume un calendar clar pentru scutul european anti-dronă
Externe
Delegația română din S&D: Comisia Europeană trebuie să asume un calendar clar pentru scutul european anti-dronă
Operațiune militară a SUA în Pacific. Patru persoane au fost ucise pe o navă suspectată de trafic de droguri
Externe
Operațiune militară a SUA în Pacific. Patru persoane au fost ucise pe o navă suspectată de trafic de droguri
Bătaie în Parlamentul din Bulgaria. Motivul disputei (VIDEO)
Externe
Bătaie în Parlamentul din Bulgaria. Motivul disputei (VIDEO)
Zelenski: „Rusia se pregătește să facă din anul viitor un an de război”. Apelul către aliații europeni
Externe
Zelenski: „Rusia se pregătește să facă din anul viitor un an de război”. Apelul către aliații europeni
Ultima oră
11:51 - Patriarhia Română lansează TRINITAS FILM, prima platformă de streaming cu profil creștin-ortodox
11:45 - TikTok vinde operațiunile din SUA. Cu cine s-a înțeles și ce prevede acordul
11:42 - Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor
11:23 - Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru
11:13 - Constanța: O mașină cu migranți s-a izbit de un cap de pod, în timp ce încerca să fugă de polițiștii de frontieră. Bilanțul victimelor (VIDEO)
10:56 - Ilie Bolojan vrea să schimbe protocolul coaliției de guvernare. Liderul PNL vrea sancțiuni pentru cei care încalcă înțelegerea
10:33 - Ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline? Mihaela Bilic a explicat care este varianta mai bună
10:30 - Vremea în România astăzi, 19 decembrie 2025. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
10:08 - Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să depună reclamații dacă sunt discriminați la locul de muncă
09:59 - Kennedy Center ar putea deveni „Trump-Kennedy Center”. Iată despre ce este vorba