Cuplu, amendat cu 110 euro într-un tren. Pisica lor mieuna prea tare

Ce s-a întâmplat

Cuplul, amendat

Totul s-a petrecut joi, 21 august. Camille și Pierre, un cuplu, au plecat cu trenul care circula între Paris și Vannes. Cuplul era însoțit de pisica lor, Monet, conform

Proprietara spune că pisica este obișnuită cu călătoriile și nu a cauzat probleme, dar mai mulți călători s-au plâns de mieunatul acesteia.

Controlorul i-ar fi propus lui Camille să schimbe locul pentru a calma tensiunile, dar aceasta ar fi refuzat.

Cuplul a fost amendat cu 110 euro. Pe amendă sunt menționate „pisică care nu încetează să miaune” și „plângere din partea mai multor călători”. Pe formular, motivul final este „tulburarea ordinii publice”.

Cu toate acestea, SNCF contestă versiunea cuplului și susține că amenda nu s-a dat pentru miaunături, ci pentru tensiunile dintre călătoare și ceilalți pasageri.

Mai mult, compania spune că a propus mai multe soluții alternative, însă Camille le-ar fi refuzat.

SNCF intenționează să ia din nou legătura cu Camille pentru a clarifica situația și promite să rezolve situația.

Pe de altă parte, Camille a depus o contestație oficială și spune că nu va mai călători cu trenul până când compania nu va lua o decizie privind amenda. Ea o consideră nedreaptă.