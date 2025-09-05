B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Curtea de Apel din SUA obligă administrația Trump să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”

Curtea de Apel din SUA obligă administrația Trump să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”

Elena Boruz
05 sept. 2025, 09:42
Curtea de Apel din SUA obligă administrația Trump să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

O curte de apel americană a confirmat joi decizia unei instanțe inferioare prin care administrația președintelui Donald Trump este obligată să reia emiterea pașapoartelor care permit menționarea genului „X” sau a unui gen diferit de cel atribuit la naștere, pentru persoanele transgender și non-binare, transmite AFP, citat de agerpres.

Măsura vine în urma ordinului executiv semnat de Trump la 20 ianuarie, în ziua învestirii sale, prin care administrația federală recunoștea oficial doar două genuri: masculin și feminin. Ulterior, Departamentul de Stat a încetat să mai elibereze pașapoarte cu opțiuni de gen alternative, conform noii reglementări.

Cuprins:

  • Cum au reacționat instanțele americane
  • Când a fost emis primul pașaport cu genul „X”

Cum au reacționat instanțele americane

În iunie, o judecătoare americană a dispus reluarea acestei proceduri, considerând că interdicția afectează grav persoanele vizate. Joi, curtea de apel a respins cererea administrației de suspendare a deciziei, subliniind că persoanele transgender și non-binare ar putea suferi „daune imediate și ireparabile” din cauza aplicării ordinului prezidențial.

Când a fost emis primul pașaport cu genul „X”

Primul pașaport american cu mențiunea „X” a fost emis în octombrie 2021, Departamentul de Stat explicând la acea vreme că această categorie era destinată persoanelor non-binare, intersexuale sau celor care nu se regăsesc în clasificarea tradițională pe criterii de gen.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Fiica trans a lui Elon Musk spune că nu are mulți bani și trăiește cu colegi de apartament: „Îmi pot permite mâncare”
Externe
Fiica trans a lui Elon Musk spune că nu are mulți bani și trăiește cu colegi de apartament: „Îmi pot permite mâncare”
Un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Externe
Un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Criză politică în Franța. Guvernul Bayrou ar putea cădea
Externe
Criză politică în Franța. Guvernul Bayrou ar putea cădea
Ucraina a atacat cu drone infrastructura energetică a Rusiei
Externe
Ucraina a atacat cu drone infrastructura energetică a Rusiei
Un bunic a plecat cu alt copil de la o creșă. „Când și-a dat seama, a fugit cât a putut de repede înapoi cu copilul”
Externe
Un bunic a plecat cu alt copil de la o creșă. „Când și-a dat seama, a fugit cât a putut de repede înapoi cu copilul”
Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
Externe
Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)
Externe
Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă România va trimite trupe de pace în Ucraina: „Vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”
Externe
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă România va trimite trupe de pace în Ucraina: „Vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”
Trump revine la Casa Albă pentru a proteja interesele americane: Maria Zaharova comentează situația critică / Prioritatea liderului american este propria țară, nu salvarea lumii
Externe
Trump revine la Casa Albă pentru a proteja interesele americane: Maria Zaharova comentează situația critică / Prioritatea liderului american este propria țară, nu salvarea lumii
Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
Externe
Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
Ultima oră
11:10 - Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi
11:06 - Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”
11:03 - 1,5 milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Ministerul de Interne a explicat ce s-a întâmplat
10:37 - AUR cere demisia Oanei Țoiu: „Motivul pentru care ar trebui să îşi dea demisia este foarte simplu: incapacitatea dânsei de a înţelege şi de a aplica, în acelaşi timp, politica externă”
10:33 - Un fost soldat american ar fi răpit un copil de 6 ani și l-ar fi dus în Italia
10:27 - Fiica trans a lui Elon Musk spune că nu are mulți bani și trăiește cu colegi de apartament: „Îmi pot permite mâncare”
10:08 - Durere fără margini! Un bărbat a murit, după ce a căzut în gol de la 5 metri înălțime. Ce au declarat autoritățile
09:57 - Soțul Teodorei Marcu, la trei luni de la moartea acesteia: „Încerc să fiu puternic pentru fată”
09:28 - Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii
09:17 - Un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Ce s-a întâmplat cu agresorul