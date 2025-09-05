Curtea de Apel din SUA obligă administrația Trump să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”

O curte de apel americană a confirmat joi decizia unei instanțe inferioare prin care administrația Donald Trump este obligată să reia emiterea pașapoartelor care permit menționarea genului „X” sau a unui gen diferit de cel atribuit la naștere, pentru persoanele transgender și non-binare, transmite AFP, citat de

Măsura vine în urma ordinului executiv semnat de Trump la 20 ianuarie, în ziua învestirii sale, prin care administrația federală recunoștea oficial doar două genuri: masculin și feminin. Ulterior, Departamentul de Stat a încetat să mai elibereze pașapoarte cu opțiuni de gen alternative, conform noii reglementări.

Cuprins:

Cum au reacționat instanțele americane

Când a fost emis primul pașaport cu genul „X”

Cum au reacționat instanțele americane

În iunie, o judecătoare americană a dispus reluarea acestei proceduri, considerând că interdicția afectează grav persoanele vizate. Joi, curtea de apel a respins cererea administrației de suspendare a deciziei, subliniind că persoanele și non-binare ar putea suferi „daune imediate și ireparabile” din cauza aplicării ordinului prezidențial.

Când a fost emis primul pașaport cu genul „X”

Primul pașaport american cu mențiunea „X” a fost emis în octombrie 2021, Departamentul de Stat explicând la acea vreme că această categorie era destinată persoanelor non-binare, intersexuale sau celor care nu se regăsesc în clasificarea tradițională pe criterii de gen.