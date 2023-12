Cutremur de 6,2 grade pe scara Richter în China. A lăsat în urmă 118 de morţi şi sute de răniţi (VIDEO)

Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter a zguduit o regiune îndepărtată și muntoasă de la marginea de nord a platoului Qinghai-Tibetan, în noaptea de luni spre marți.

Cel puțin 118 persoane au fost ucise, iar alte câteva sute rănite, conform presei de stat chineze, notează .

Potrivit China Earthquake Networks Center (CENC), la ora locală 23:59, în provincia chineză Gansu, la o adâncime de 10 kilometri.

Epicentrul a fost la 5 kilometri de granița dintre Gansu și o provincie învecinată, Qinghai, unde s-au simțit și tremurături puternice.

De asemenea, 105 persoane în Gansu, iar dintre cele 397 de persoane rănite, 16 erau în stare critică, au susținut autoritățile provinciale într-o conferință de presă.

Numărul morților în Qinghai a crescut la cel puțin 13, cu 182 răniți.

Oficial, 20 de persoane au rămas date dispărute.

În zona de dezastru au fost trimiși în jur de 2.200 de salvatori de la departamentul de pompieri al provinciei Gansu și 900 de la brigada forestieră, precum și 260 de salvatori profesioniști de salvare, a precizat agenția de știri Xinhua, menționând că armata și poliția au fost și ele angajate în operațiunile de salvare.

Ministerul chinez pentru gestionarea situațiilor de urgență a ridicat la al doilea cel mai înalt nivel răspunsul de urgență în caz de cutremur, a raportat Xinhua.

Operațiunile de salvare s-ar putea dovedi dificile la temperaturi sub zero grade.

