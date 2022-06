Cutremur puternic cu magnitudine de 6,1 grade în China. O persoană și-a pierdut viața și alte șase au fost rănite

Un cutremur a avut loc miercuri dimineaţă în sud-vestul Chinei, unde o persoană a murit şi alte şase au fost grav rănite.

Seismul a avut loc în districtul Lushan, care aparţine oraşului Ya’an, situat în provincia Sichuan. Cutremurul s-a produs la ora locală 17:00 (12:00, ora României) la 17 kilometri adâncime.

Seismul din provincie, inclusiv în capitala regională Chengdu, situată la aproximativ 100 de kilometri spre est, potrivit comentariilor postate pe reţeaua de socializare Weibo, conform Le Figaro.

On the afternoon of January 1, a 6.1 magnitude occurred in Lushan , Ya’an, Sichuan, a landslide occurred in a mountain, and the ground of the fluctuated.

