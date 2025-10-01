Un cutremur devastator, cu magnitudinea de 6,9, a zguduit marți seara provincia Cebu din Filipine, lăsând în urmă cel puțin 60 de morți și sute de răniți. Seismul s-a produs la o adâncime de numai 10 km și a fost urmat de peste 600 de replici. Pagubele au fost considerabile, iar imaginile apărute pe rețelele sociale arată clădiri prăbușite, incendii și panică în rândul locuitorilor.

🚨A magnitude 6.9 destroyed a church in the Philippines, according to media reports. The tremors were felt most strongly on the island of . There are no casualty reports yet. Footage is being shared on social media. — News.Az (@news_az)

Cum a lovit cutremurul devastator în Filipine

Seismul de 6,9 grade a avut loc în largul coastelor din centrul Filipinelor și a provocat distrugeri majore în Cebu. În orașul San Remigio, prăbușirea unui complex sportiv a ucis 13 persoane, inclusiv membri ai Gărzii de Coastă și un pompier. Locuitorii au fost luați prin surprindere, iar martorii povestesc despre clipe de groază. Înregistrările video surprind flăcări izbucnite într-un centru comercial și avarii grave la un restaurant McDonald’s. De asemenea, școli și biserici au fost afectate, iar mii de oameni au fost evacuați, potrivit .

Ce spun autoritățile despre seism

Guvernatoarea provinciei Cebu, Pam Baricuatro, a confirmat rapid primele victime, dar bilanțul a crescut la 60 de morți și sute de răniți. Ea a cerut populației să rămână calmă, anunțând că ajutoarele sunt trimise imediat. Crucea Roșie din a raportat clădiri prăbușite, drumuri avariate și pene de curent. Totodată, autoritățile au suspendat școlile și activitatea în mai multe instituții, pentru a evalua siguranța clădirilor. „Ajutorul este pe drum”, a transmis Baricuatro într-un mesaj video, încercând să liniștească populația panicată.

Heart-wrenching footage from the Philippines A powerful 6.9 quake rocked Cebu damaging historic churches and forcing residents to flee homes amid booming noises and falling debris. At least 6 confirmed deaths so far.Let’s amplify Filipino voices and donate to relief. — Saniya Khan (@KhanSaniya07)

Care sunt efectele cutremurului asupra regiunii

Inițial a fost emisă o alertă de tsunami, dar aceasta a fost anulată câteva ore mai târziu. Totuși, Institutul filipinez de Vulcanologie și Seismologie (Phivolcs) a raportat o erupție minoră a vulcanului Taal, la sud de Manila, care a trimis în atmosferă o coloană de fum de 2.500 de metri. Potrivit USGS, peste jumătate de milion de oameni au resimțit puternic mișcarea tectonică. Specialiștii avertizează că un cutremur devastator în Filipine de o asemenea magnitudine poate provoca daune grave clădirilor slab construite și are un impact pe termen lung asupra comunităților locale.