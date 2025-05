Cutremur puternic în Grecia. S-a resimțit și în alte țări (VIDEO)

cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a avut loc, în noaptea de marți spre miercuri. Epicentrul seismului a fost în mare, la 15 kilometri de insula Kasos, în sudul Mării Egee.

la o adâncime de 78 de kilometri, în jurul orei locale 01.51. Epicentrul seismului este situate la circa 100 de kilometri de insulele Creta și Santorini, conform

Seismul a fost resimțit și în alte țări, precum Egipt, Turcia și Liban. În urma acestuia, există un risc mare de producer a unui tsunami. Până acum cu există informații privind pagubele materiale sau victime. Locuitorii din Creta au fost sfătuiți să își evacueze casele.

Institutul Național de Cercetare în Astronomie și Geofizică a transmis că s-a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter la 431 de kilometri de coastele nordice ale Egiptului.

A 6.1-magnitude struck the eastern Mediterranean Sea off the coast of the Greek island of Karpathos late Tuesday evening, May 13. The quake affected several countries in the region, including , , , and .

