Daghestan: Protestatarii s-au luat la bătaie cu forțele de ordine. Minoritățile etnice sunt vizate de ordinele de mobilizare ale lui Putin

au izbucnit în unele regiuni ale minorităților etnice din Rusia. Mișcările au fost cauzate de ordinele de mobilizare ale lui Vladimir Putin. Grupuri de activiști și oficiali ucraineni afirmă că bărbați, aparținând minorităților etnice, sunt vizați într-o mai mare măsură de ordinele de recrutare, notează

Potrivit sursei, au existat confruntări între protestatari și poliție, care ar fi folosit gaze lacrimogene și au făcut mai multe arestări.

Tinerii luptă cu mânile goale cu forțele de ordine

Mai multe videoclipuri postate pe rețelele de socializare, arată tineri care se luptă cu mâinile goale cu într-o piață a orașului.

O altă filmare arată cum oamenii fug speriați pe străzi. Agenția Nexta susține că s-au folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanților.

Bătăi între protestatari și poliție au avut loc și în alte localități din Dahgestan: în Hasaviurt și Endirei, în apropiere de Mahacikala. Potrivit CNN, la Endirei un polițist a tras cu arma în aer în încercarea de a împrăștia mulțimea.

Republica autonomă Daghestan are o populație majoritar musulmană, formată din mai multe etnii

„De când a început mobilizarea, vedem că există o presiune mult mai mare de a lua la război oameni din aceste republici (cu minorități etnice”, a declarat Anton Barbashin, director editorial la publicația online Riddle Russia, potrivit CNN.

Ordinul de mobilizare a determinat bărbații din Crimeea , care aparțin minorităților etnice tătare, să fugă, potrivit reprezentantei din Crimeea a președintelui Ucrainei.

„Pe teritoriul ocupat al Crimeei, Rusia se concentrează pe tătari în campania de mobilizare”, a spus Tamila Tașeva, reprezentanta președintelui Ucrainei în Crimeea. „În prezent, mii de tătari împreună cu familiile lor părăsesc Crimeea, majoritatea pentru a ajunge în Uzbekistan și Kazahstan, prin teritoriul Rusiei”

„De la începutul acestui război sângeros, minoritățile etnice care trăiesc în Rusia au suferit cel mai mult. Mongolii buriați, mongolii tuva și mongolii kalmâci au suferit enorm. Au fost pur și simplu folosiți pe post de carne de tun”, a declarat Elbergdorj Tsakhia, președintele Mongoliei, care vineri i-a cerut lui Putin să oprească războiul.

Până acum, peste 2.350 de oameni au fost arestați în urma protestelor anti-mobilizare care s-au declanșat în Rusia după decretul semnat de Vladimir Putin.